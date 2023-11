Tarnobrzeski Ian Boon & The Music wydał drugi album

Na tym krążku znalazło się 12 utworów, które charakteryzują się zwięzłą rockową formą, melodyjnością oraz żywiołowym przekazem. Materiał na album został nagrany pod koniec roku 2022 zespół w warszawskim studio na tzw. setkę (tj. rejestracja materiału muzycznego odbywa się podczas jednoczesnej gry całego zespołu w studio).

Klip: https://youtu.be/KVindyqadME?si=_Iicha6kD3HR1ycJ

Ian Boon & The Music w prostych słowach można nazwać dobrą oldschoolową gitarową muzyką z rockowymi korzeniami, które wywodzą się z takich gatunków muzycznych jak madchester, garażowy rock, indie, melodyjne hymny, a nawet jazz. Jednak jest to w zasadzie muzyka napędzana gitarą. Obecnie stabilny skład tworzą Brytyjczyk Ian Boon (wokal), Hubert Madej (gitara), Adrian Gwoździowski (gitara), Marek Myszka (gitara basowa), Tomasz Kacprzak (perkusja) oraz Magda Szlęzak-Gwoździowska (wokale, chóry). Wydali 2 albumy, debiutancki album z 2019 roku oraz kontynuację z 2023 roku, „Ian Boon & The Music II”. Wydali również 2 teledyski promujące każdą z płyt dostępne na Youtube (do pierwszego krążka „It’s all the same” oraz do drugiego „Facts & Fiction”).

Uczciwie piszemy, że historia powstania zespołu, czy lista osobistych osiągnięć, wyróżnień i życiorysy członków grupy nie są tak ciekawe jak nasza muzyka. W warstwie lirycznej utwory dotykają tematów, ważnych dla każdego człowieka. Dotyczą miłości, życia, rodziny, polityki i wszystkiego co pomiędzy.