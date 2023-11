Wrocławskie maliny zaprezentowały debiutancki album

"Malinowa Muzyczka" to tytuł debiutu wrocławskiego duetu maliny, który od kilku dni jest dostępny w sprzedaży.

Odsłuch albumu: https://youtu.be/veGRWDdQq5o?si=rGV_BoNK7Ua9o632

maliny to wrocławska formacja elektroniczna, złożona z dwóch przyjaciół-muzyków. Michał Tomczyk to gitarzysta, rozkochany w shoegaze i wykręcaniu brzmień, Jakub Palica to wokalista i producent tworzący alternatywę, techno, hiphop i wszystko pomiędzy. Razem sprawiają, że miasto jest jednocześnie zimne, ale i romantyczne. Swoją muzykę opierają na charakterystycznym dla zimnej fali elektronicznym brzmieniu perkusji, basie napędzanym post-punkową energią, onirycznych, rozlewających się gitarach i rozmarzonym, głębokim wokalu opowiadającym słuchaczowi historie wyrwane jakby prosto ze snu.

Najnowszy projekt najlepiej jest im opisać słowami: miało być zimne miasto a wyszła malinowa muzyczka. Okazało się, że w chłopakach jest więcej radości niż podejrzewali, więc z pierwotnego założenia o wręcz przerysowanie smutnych piosenkach zrodził się album rozrywkowy, marzycielsko-romantyczny. Są to leniwe, choć pełne pasji wokale, malownicze teksty i eksperymentalne struktury piosenek. Wszystko to ubrane w popową chwytliwość i wysłane w dryf po przestworzach na gitarach i syntezatorach balansujących momenty minimalizmu z wszechogarniającą ścianą dźwięku.