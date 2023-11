Solowy projekt perkusisty RGG wydał "Personal Voice"

Sonorismo to również filozofia postrzegania przestrzeni muzycznej i kreowania jej, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy brzmieniowej. Fascynacja nieoczywistymi dźwiękami i ich mnogością, które odkrywają muzycy, daje możliwość do tworzenia nieskończonych muzycznych pejzaży. To nowe brzmienie i nowa jakość, z wykorzystaniem rozmaitości barw nietypowego zestawienia instrumentów. To różnorodność instrumentów perkusyjnych, struktury harmoniczne z użyciem fortepianu Fendera oraz oryginalne podejście do melodii w partiach saksofonu. Zespół współtworzy pianista Łukasz Ojdana oraz fiński saksofonista Pauli Lyytinen.

Klip "First Touch": https://youtu.be/bYOTsexvNzE?si=2elvHiz6J1tUHHII

Na płycie znajdują się 4 kompozycje lidera, jak również 3 jego miniatury solowe oraz 6 wyimprowizowanych utworów przez całe trio.

Płyta ukazuje się w rok po śmierci ojca Krzysztofa Gradziuka i jest poświęcona jego pamięci.

"Sonorismo to swego rodzaju mój pseudonim artystyczny, pod którym kryje się wizja traktowania instrumentów perkusyjnych oraz ich roli w budowaniu zjawisk muzycznych, przede wszystkim w oparciu o aspekt improwizatorski. Album „Personal Voice”, to mój osobisty, intymny głos w świecie muzyki improwizowanej”.