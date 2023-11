Eugenie Jones wyda "Originals"

Długo oczekiwane wydawnictwo „The Originals” to zremiksowana i zremasterowana niezwykła muzyczna kompilacja największych przebojów uznanej artystki jazzowej Eugenie Jones.

"Since I Fell": https://youtu.be/0noaGkV6fUI?si=Qm-2Zhf4eeP8_OG7

Znana piosenkarka i autorka tekstów, Eugenie Jones, powraca w świetle reflektorów ze swoim najnowszym muzycznym arcydziełem „The Originals”, wydanym przez wytwórnię artystki Open Mic Records. Ta niecierpliwie oczekiwana kolekcja zawiera najlepsze oryginalne kompozycje Jones z lat 2013-2022, będące świadectwem jej niezrównanego kunsztu i niezachwianego poświęcenia dla swojego rzemiosła.

„The Originals” to harmonijna podróż przez muzyczną ewolucję Jones, ukazująca jej łagodne, czyste i zmysłowe umiejętności wokalne, które urzekły publiczność. Zremiksowany na nowo i zremasterowany, zestaw najczęściej wykonywanych utworów to skrupulatnie wyselekcjonowana antologia, tchnąca nowe życie w jej ukochane utwory, w tym: „But I Do”, „Swing Me” i „Sweet Summer Love”. Mając na swoim koncie ponad dwadzieścia siedem oryginalnych piosenek, Jones wielokrotnie udowadniała, że potrafi łączyć emocjonalne opowiadanie historii z urzekającymi melodiami, tworząc brzmienie, które jest naprawdę sugestywne. Eugenie Jones konsekwentnie przesuwa granice swojej sztuki, a „The Originals” to niesamowita kompilacja dźwięków z jej twórczej podróży. Artystka stworzyła wyraźną niszę w świecie muzyki zaczynając od debiutanckiego albumu „Black Lace Blue Tears” z 2013 roku po hołd dla swing-jazzu na płycie „Come Out Swingin'” z 2015 roku. W powstaniu wydanego w 2022 roku albumu "Players" wzięło udział 32 znakomitych muzyków, w tym: mistrz jazzu Reggie Workman, Bernard Purdie, Julian Priester, Lonnie Plaxico, Bobbie Sanabria i wielu innych. Płyta osiągnęła #7 na liście Jazz Week Top 50 i #30 na Jazz Week's Top 100 Albums w 2022 roku.

Czwarty album studyjny Jones, „The Originals”, w każdej nucie pokazuje jej rozwój jako artystki. Ta kolekcja jest dowodem na jej artystyczną dojrzałość i trwałe zaangażowanie w swoją muzykę. Jej ponadczasowe klasyki wzbudziły zainteresowanie zarówno krytyków, jak i fanów, a artystka otrzymała wiele wyróżnień od niektórych wielkich osobistości w branży muzycznej.

"To niezwykła piosenkarka, autorka tekstów i źródło światła, którego mamy szczęście doświadczać" - mistrz jazzu NEA Reggie Workman

"... Doskonała wokalistka (…) Przewiduję, że stanie się kolejną sensacją w muzyce" - Joe Chambers, legendarny artysta Blue Note Records