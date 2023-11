Olsztyński EDEIN zaśpiewał o "Twojej Ziemi"

Ponadczasowe tematy, które dotyczą każdego człowieka, od zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce. Duet EDEIN w swoim najnowszym singlu „Twoja Ziemia” porusza jedno z najważniejszych zagadnień, które dotyczy nas wszystkich – odpowiedzialności za naszą planetę.

"Twoja Ziemia": https://youtu.be/r4nsg-O1-d8?si=aGrYzvky7wCWzLoy

Utwór ukazuje piękno i ważność naszej Ziemi. Piosenka wywołuje w nas pewien rodzaj refleksji nad naszymi codziennymi wyborami, nad ulotnością życia. „Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek czujesz, gdzieś tam daleko. Zanim będziesz musiał wybrać. Pomyśl, pomyśl o tym..." - to pierwsze słowa piosenki, które rzucają wyzwanie nam samym. „Twoja Ziemia” przypomina nam, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie otaczającej rzeczywistości. Nasza planeta, jest jednym z tych skarbów, które jako ludzkość mamy obowiązek chronić. Musimy szukać rozwiązań, które pozwolą nam bezpiecznie istnieć i cieszyć się życiem. Niezależnie od tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy będziemy zawsze częścią tej samej planety. Jest ona naszym domem, naszą przyszłością, a jednocześnie dziedzictwem dla kolejnych pokoleń.

„Kochaj Ziemię” –przesłanie znajduje się na końcu piosenki podkreśla że, miłość do naszej planety to jedyny sposób, aby ją chronić przed zniszczeniem i tworzyć lepszy świat.

EDEIN to duet artystów, którzy twórczo przekuli swój zawodowy warsztat muzyki klasycznej w stworzenie autorskiej muzyki filmowej, pełnej bogatej brzmieniowo przestrzeni i wszechstronnego głosu z osobistymi tekstami.

We wrześniu 2022 roku duet zadebiutował singlem "MEMORIES" – przestrzenną kompozycją utrzymaną w stylistyce „popu symfonicznego”. Ewa Alchimowicz-Wójcik i Jacek Wójcik, choć prywatnie są małżeństwem, do tej pory podążali niezależną muzyczną ścieżką, oboje uzyskując doktoraty z dyscyplin artystycznych. Ona – wzięta śpiewaczka, wykonująca mistrzowskie arie operowe, operetkowe oraz pieśni i songi musicalowe. On – perkusista klasyczny, jak i jazzowy, grający także m.in. na marimbie, kotłach i ksylofonie.