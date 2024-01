Kasia Lisowska roztoczyła "Aurę"

"Aura" to drugi album studyjny Kasi Lisowskiej. Płyta zawiera osiem autorskich utworów, których tytuły stanowią nazwy kolorów symbolizujących paletę barw ludzkiej aury. Każdy z nich jest osobistym wyznaniem artystki, która śpiewa o uczuciach, doświadczeniach i świadomej drodze do osiągnięcia balansu w życiu. "Aura" to płyta pełna subtelności i nastrojowości. To podróż w głąb siebie, terapia muzyką, prosto z serca, w której zwycięża miłość. Utwory zostały zaaranżowane i zaśpiewane w stroju 432 Hz, co dodaje utworom głębi brzmienia i przestrzeni, wpływając na odbiór i wrażliwość słuchacza.

"Szary": https://youtu.be/bRkOv4yS9z0?si=um5uDoe3U2pBH2I-

Muzyka artystki łączy w sobie elementy popu, jazzu i muzyki klasycznej. To płyta dla wszystkich, którzy szukają piękna, prawdy, ukojenia i nadziei w muzyce.

W nagraniu „Aury” wzięli udział znakomici muzycy polskiej sceny muzycznej:

Piotr Żaczek-gitara basowa, fretless

Wojtek Stanisz- gitara basowa

Przemek Kuczyński- perkusja

Kuba Chmielarski- gitara

Piotr Krzemiński- flugelhorn

Za oryginalne aranżacje, produkcję muzyczną, fortepian, background vocals, mix i mastering odpowiada Łukasz Kowalski.

Kasia Lisowska - wokalistka, pianistka, kompozytorka, doktor sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyka, wykładowca i wicedyrektor ds. Kształcenia w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prowadzi własną szkołę muzyczną MELODIA, w której kształcą się wokalnie dzieci, młodzież i dorośli. W kwietniu 2021 roku wydała swoją debiutancką płytę pt. „Linia Życia”, która zebrała bardzo dobre recenzje i uznanie słuchaczy.

Na co dzień współpracuje z wieloma artystami, na stałe koncertuje z Andrzejem Piasecznym