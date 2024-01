Nowakowsky śpiewa o samotności

"Samotność" to piosenka napisana w latach 90 przez zespół RENE, jest to bardzo sentymentalna wycieczka do głębi siebie po odpowiedzi egzystencjalne.

"Samotność": https://youtu.be/f3wj-32s6C4?si=lg5XuuN9jZVjc3OT

Mocny, przejmujący utwór w rockowym klimacie z Gilmourowskim zacięciem, który opowiada o tym co najbardziej nas w życiu przeraża, a także dotyka niejednokrotnie wielu z nas.

Nowakowsky to 33 letni polski wokalista, który zadebiutował 2021 roku ze swoim pierwszym singlem „Dziś jestem tu” a w 2023 wydał swoją debiutancką płytę, która nosi ten sam tytuł. Pochodzi z Mazur, był górnikiem, jest barberem, ale na co dzień w jego żyłach płyną nuty, kształci się również w zakresie realizacji dźwięku. Aktualnie mieszka w Iławie i pracuje nad drugim krążkiem.

Artysta po wydaniu debiutanckiego albumu poszedł za ciosem i nie zwalnia tempa pracując nad nowym krążkiem z mocno osadzonymi gitarami. Nowakowsky twierdzi, że odnalazł swoją drogę w rock and rollu, tymczasem zanim dopracuje materiał zapowiada wydanie kilku utworów, będą to odświeżone wersje starszych numerów ale także featuringi.