Bartosz Słatyński ma nadzieję wolności

„Główny nacisk podczas pracy nad utworem został położony na instrumenty klawiszowe kierując go w stronę 'piano rocka'” – mówi Bartosz.

"Nadzieja Wolności": https://youtu.be/EfL_qNOE17c?si=fPKA8fCLntea0f5g

Ważne jest przesłanie piosenki mówiące o profilaktyce uzależnień. „Siedziałem w tym po uszy, gdyby nie nadzieja i miłość nie poradziłbym sobie. Czuję, że wciąż odzyskuję wolność i o tym chciałem zaśpiewać” – dodaje muzyk. Piosenka jest efektem współpracy z producentem Aleksandrem Kaczmarkiem, obok sprawdzonych muzyków w nagraniu usłyszymy m.in. debiutującego na gitarze basowej Witolda Maciejczyka.

Bartosz Słatyński to muzyk instrumentalista, kompozytor, autor tekstów. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na lokalnych i ogólnopolskich przeglądach muzycznych, w tym: Grand Prix Ogólnopolskiego Festivalu w Lidzbarku Warmińskim w 2003 roku, 3 miejsce w Debiutach opolskich w 2005 roku. Od 2002 roku w składzie Avalanche. Zaproszony do mysłowickiego składu Penny Lane, którego wydana przez EMI płyta została nominowana do nagrody Fryderyk 2006 w kategorii alternatywny album roku..

Po rozwiązaniu zespołów jako muzyk solowy, wydał płyty „Mały ktoś” (2015) oraz zbiór duetów pt. „My” (2021).