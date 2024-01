Nocna płyta duetu Mag & Greg Project

Płytę duetu Mag & Greg Project nie sposób zamknąć w obrębie jednego nurtu muzycznego, całość jest mocno eklektyczna, od surowych brzmień rocka przez indie rock po elektronikę. Na płycie znajdują się utwory instrumentalne oraz piosenki w języku polskim i angielskim.

"At Night": https://youtu.be/ZvZTvT1-E-E?si=ZSOEMg8GlRsAK5r3

Materiał "At night" skomponował i zaaranżował Grzegorz Gryboś, słowa napisała Magda Hanausek. Singiel promujący "At night" o takim samym tytule wywodzi się z tradycyjnego nurtu rockowego. W utworze "At night" na basie zagrał Stu Hamm znany ze współpracy takimi muzykami jak Joe Satriani czy Steve Vai, na perkusji Atma Anur, który pracował min. z Gregiem Allmanem czy Richie'em Kotzenem.

Magda Hanausek - krakowska wokalistka blues rockowa, autorka tekstów, kompozytorka, laureatka Szansy na Sukces, półfinalistka XIII edycji Mam Talent. Jest samoukiem, przygodę z muzyką rozpoczęła w roku 2004 w klubie Awaria jako support Jurka Bożyka. W kolejnych latach występowała w kraju i za granicą z zespołem Bloody Mary. Owocem tej współpracy jest płyta "Growing up honest". Brała udział w wielu festiwalach muzycznych między innymi Rawa Blues Festival, Summer Jazz Festival. Obecnie współpracuje między innymi z gitarzystą Grzegorzem Grybosiem, producentem Tomaszem Dzieniem T. Dayem, zespołem Soul Finger, Hot Swing oraz West Band. Najchętniej porusza się w nurcie blues rockowym, ale chętnie śpiewa również jazz, folk oraz country.

Grzegorz Gryboś - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Gitarzysta, pedagog z wieloletnim doświadczeniem zarówno pedagogicznym jak i koncertowym oraz doświadczeniem studyjnym. Współpracował między innymi Edytą Geppert, Krzysztofem KASA Kasowskim, Beatą Rybotycką, Piwnicą pod Baranami, Teatrem Starym, Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską i wieloma innymi artystami i instytucjami, brał udział w wielu festiwalach w kraju jak i za granicą. Od prawie 20 lat tworzy zespół Soul Finger wykonujący muzykę będącą mieszanką bluesa, soulu i rocka. W ramach tego zespołu grywał z amerykańskimi wokalistami oraz legendarnym rockowym perkusistą Atmą Anurem. Posiada umiejętność gry na skrzypcach, mandolinie, ukulele, gitarze basowej i puzonie.