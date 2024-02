"T" od krakowskich Ancymonów

"T" to nastrojowa i refleksyjna ballada, zupełnie odmienna od poprzedniego utworu „Summer in Burgas” nie tylko pod kątem charakteru. ale również treści. Poprzedni utwór porywał swoją lekkością i ciepłem promieni słonecznych. "T" jednak, wykorzystując zimową aurę, zmusza do refleksji i wprowadza w sentymentalny nastrój. Pomimo niebieskiego, zimnego anturażu, treścią chcieliśmy otulić słuchacza ciepłem i nostalgią.

"T": https://www.youtube.com/watch?v=oF2QX_GX-dY

Zatem...Co kryje się za skrótem T?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zrobiliśmy mały eksperyment i zapytaliśmy naszych znajomych i przyjaciół czym dla nich jest ten utwór. Chcieliśmy dać przestrzeń do swobodnej interpretacji, by każdy, zarówno słuchacz jak i my członkowie The Ancimoms, mógł odnaleźć i napisać swoją historię. Jak się okazało, wszyscy prawie jednogłośnie dostrzegli pod literą „T” słowo „tata”, dostrzegając w tym utworze swoje osobiste doświadczenia i relacje. Co ciekawe, pojawiły się zarówno odpowiedzi o pozytywnym wydźwięku, jak i również o traumatycznych doświadczeniach.

„Utwór pozwala się zinterpretować jako emocjonalna opowieść o relacji ojciec-dziecko, które staje się niezależnym dorosłym. Czując wsparcie taty chce jednocześnie odciąć rodzicielską nić, która może okazać się ograniczająca dla obu stron.”

„Dla mnie ten utwór opowiada o dorastaniu i chwili, w której zdajemy sobie sprawę, jak duży wpływ mieli na nas rodzice, jak toksyczne schematy popadali, tutaj w głównej mierze chodzi o ojca.”

„Utwór wprowadza w swoją intymną przestrzeń, w której otula nas ciepłym, poruszającym brzmieniem. Płyniemy więc razem, w nostalgiczną podróż, jak się okazuje, podróż do naszej głębi, w której możemy odkryć to co ukryte i bolesne, głownie to co dotyczyło relacji z tatą.” - piszą o utworze nasi przyjaciele i znajomi, którzy usłyszeli utwór w przedpremierowym wydaniu.

THE ANCIMONS to szóstka młodych, zupełnie odmiennych muzycznych osobistości, których łączy muzyka soul, jazz, hip-hop i world music. Mimo krótkiego stażu, grupa zdążyła zaznaczyć swoje miejsce na polskiej scenie, zdobywając w lipcu 2023 roku, wraz z Zuzą Baum Grand Prix na Ladies Jazz Festival w Gdyni.

Zuza Baum - wokal, Jasiek Piwowarczyk - wokal, Kuba Banaszek - fortepian, Mateusz Szczypka - gitara, Bartek Matyasik - bas, Tymek Huget - perkusja