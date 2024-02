Łysa Góra przedstawiła "Morową Dziewicę"

To opowieść o Morowej Dziewicy– postaci na poły legendarnej na poły pochodzącej z ludowych bajań. Ta postać to synonim zarazy, zła, bezwzględnej siły, która odbiera życia. Jest bezwzględna, nieustępliwa i przerażająca. Jednak jest sposób na przeciwstawienie się jej potędze – współpraca, wiara we własne siły, wspólna energia i pieśń, która niczym magiczne zaklęcie jest w stanie rozproszyć jej działanie i przegnać na zawsze.

"Morowa Dziewica": https://youtu.be/0RtabRavraQ?si=v4eJ2jcLFrtrcNzC

Łysa Góra to zespół, który niełatwo daje wpisać się w jeden nurt. Swoją przygodę z graniem pod szyldem Łysej zaczęli od połączenia miłości do folku, białego głosu i rockowo-metalowych brzmień w 2012 roku. Nadając folkowej nucie mocną rockową oprawę przez lata trudni do zaszufladkowania, czerpali przede wszystkim z tradycyjnych pieśni słowiańskich od ziem polskich, aż po Bałkany. Różne języki przeplatają się w ich muzyce m.in. polski, ukraiński, białoruski, macedoński, bułgarski. W tym charakterze wydali dwie płyty „To i Hola” oraz „Siadaj, nie gadaj”. W 2018 roku zespół stworzył drugi akustyczny stricte folkowy projekt, w którym na stałe rozgościło się tradycyjne instrumentarium z różnych stron świata: fidel płocka, saz, bęben sznurowy, bęben szamański, djembe, digeridoo „szuflabas” i cały zbiór perkusjonaliów oraz oczywiście przeplatające się białe głosy. W ramach tego projektu wydali trzeci w swojej historii krążek, który spotkał się z dużym entuzjazmem fanów i otworzył dla zespołu nowe horyzonty. Na akustycznej płycie „Oj Dolo” Folk tradycyjny – przeplata się z autorskimi aranżacjami i tekstami. Tym samym zespół rozdzielił się na dwa projekty: Łysa Góra oraz Łysa Góra Akustycznie.

Łysa Góra gra obecnie w składzie:

• Dorota Filipczak-Brzychcy – wokal • Klaudia Fedyryszyn – wiolonczela, wokal • Karolina Sienkiewicz – skrzypce, wokal • Krystian „Krystek” Jędrzejczyk – perkusja / wokal • Piotr Kocimski– gitara elektryczna / wokal • Paweł Piotrowicz – gitara basowa / wokal

Akustyczny projekt nie wykluczył działań na polu rockowo-metalowym. Wręcz przeciwnie zespół po dołączeniu nowego gitarzysty rozwinął skrzydła i poszedł w stronę bardzo ciężkich progresywnych i post metalowych brzmień oczywiście plecionych na kanwie folku i słowiańskiej duszy. Efektem tej kilkuletnej pracy jest czwarta płyta zespołu „W Ogniu Świat”, która ujrzała światło dzienne w maju ubiegłego roku. Muzycznie Łysa Góra stała się cięższa, mroczniejsza i bardziej melancholijna w swoim brzmieniu, jednocześnie nie zapominając o folkowej melodyce. Płyta „W Ogniu Świat” nie skąpi ani muzycznych, ani lirycznych barw, nasycając i gęsto przeplatając swoje utwory różnorodnym instrumentarium i złożonymi aranżacjami.

Łysa Góra ma na swoim koncie dziesiątki koncertów, festiwali, turniejów, a także występy na żywo w radiu, telewizji i Internecie.

Współuczestniczyli w projektach muzycznych i filmowych. To czego możecie spodziewać się po ich koncertach to potężna dawka energii i klimatu rodem z Łysej Góry.

16 lutego | Bielsko-Biała | Rude Boy

17 lutego | Skarżysko- Kamienna | Semafor

22 marca | Warszawa | VooDoo

23 marca | Wrocław | Stary Klasztor Sala Witrażowa

5 kwietnia | Łódź | Wooltura

6 kwietnia | Chorzów | Lesniczowka

Trasa jesienna:

6 września | Lublin | Fabryka Kultury Zgrzyt

7 września | Olsztyn | Fabryka Kultury Zgrzyt

14 września | Gdynia | Podwórko art. | Scena Ucho