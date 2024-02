Prawda jest w połowie drogi donikąd

"W połowie drogi donikąd" jest podróżą w przeszłość sięgającą korzeni muzyki, na której przyszło się wychować muzykom Prawdy. Czyli mamy tu wszystko to, na czym bazowała muzyka alternatywna końca lat 70-tych. Brudny rasowy underground czerpiący z korzeni punk rocka.

"Życie Jak Sen": https://youtu.be/aebj3QidAos?si=gPQRKl4NKZFNZHwD

W tekstach na nowej płycie jest dużo odniesień do wolności, inwigilacji społeczeństwa czy szukanie własnego JA i walce jednostki o wolność czy tolerancje (1984, Życie jak Sen, Zakazana Piosenka, Ogień, Szczur ) lub też antywojennego przesłania (Karnawał, Krew na Rękach, Meta). Są też odniesienia do codzienności życia, w którym zdarza nam się robić głupoty ( Alternatywne Miasto), ale też kochać, zdradzać ( W krzywym zwierciadle ) i na końcu trochę "przebarwionego" autoironicznego dystansu do swojej twórczości (Skifa i Syf).

Wrocławska formacja założona latem 1994 roku przez Skutera i Melona. Swój debiutancki materiał, „Biologia z drugiej strony” zarejestrowała w grudniu 1994 roku. Przez ponad dwadzieścia lat funkcjonowania zespół nagrał sześć regularnych albumów, kilka ep-ek, album kompilacyjny wydany w Czechach, a ich utwory znalazły się na wielu składankach. Prawda w trakcie tych niemal 30 lat, z czego ponad 20 lat na scenie, zagrała kilkaset koncertów u boku wielu naprawdę wielkich kapel które były dla niej nie tylko ważne, ale niekiedy inspirowały ją swoją twórczością (Dead Kennedys, Cockney Rejects, Hanson Brothers, UK Subs, GBH, Chealsa, The Stranglers, Sham 69, Angelic Upstarts czy Vibrators ). Po kilku latach przerwy w trakcie których zdarzały się okazjonalne koncerty (Memoriał Skutera 1 i Woodstock 2014 ) na przełomie czerwca i lipca 2016 w zupełnie nowym odświeżonym składzie zespół rozpoczął próby i już w październiku wyjechał w trasę koncertową, która miała zespolić nowy skład. Już od połowy następnego roku zaczął rejestrować materiał na nowy album - pierwszy od 10 lat. I tak powstał "Chaos In Poland". To ewenement na skalę tego kraju, zespół w pierwszym roku po reaktywacji zagrał niemal 50 koncertów i nagrał nową płytę. Nie było odcinania kuponów i odgrzewania starych kotletów. Dwa lata później powstała płyta "Tu jest ...Prawda", która ukazując się w trakcie pandemii po prostu przepadła, a jej premiera była falstartem. Przetasowania w składzie doprowadziły do pracy nad zupełnie innym niż dotychczasowe albumem. W składzie pojawił się Pajdo (Stan Oskarżenia, Zwłoki), a koncepcja nagrania materiału opartego na korzeniach brytyjskiego undergroundu końca lat siedemdziesiątych stała się faktem. W sierpniu 2023 zespół zaczął rejestracje albumu, który ukaże się 23 lutego 2024 roku, kiedy to zespół będzie obchodził 30 lecie powstania.