Białostockie La Venders wywołało "Rezonans"

Utwór ten ukazuje zespół w dużo ciemniejszej i głębszej odsłonie. Muzycznie oscyluje on wokół rocka alternatywnego z nutką klimatów psychodelicznych. Strona tekstowa opowiada o trzymaniu się tego co uważamy za pewne i strachu przed wyjściem z naszych stref komfortu. Fani La Venders mieli okazję usłyszeć ten utwór podczas zeszłorocznej trasy koncertowej i pokochali go.

Klip "Rezonans": https://youtu.be/jNKHXVnZ3Vs?si=OSjdHNxpaFJlfsE0

La Venders – laureat 2. miejsca Rockowań 2022 oraz finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok. To młody białostocki zespół tworzony przez pięcioro muzyków, grający z niezwykłą finezją i własnym charakterem. Na platformach streamingowych można znaleźć ich debiutancki album o tytule „Nimis” oraz kilka najnowszych singli („Niech instrumenty grają”, „Niemoc”). Sam album ukazał się 25 listopada 2022. W ciągu ostatniego roku zagrali mnóstwo koncertów klubowych i plenerowych, które przyciągnęły tłumy młodych fanów. 15 sierpnia 2023r mieli okazję dwukrotnie zagrać przed grupą Organek. W styczniu 2024 roku znaleźli się na trzecim miejscu wśród najlepszych artystów na Podlasiu zdaniem środowiska muzycznego.

Zespół tworzą: Natalia Nosorowska, Tymoteusz Mojsak, Bartosz Demianiuk, Maciej Szoda, Michał Surowiec.