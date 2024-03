Marcin Pająk odleciał w kosmos

Album składający się z jedenastu utworów utrzymanych w stylistyce rocka progresywnego zabiera nas na ponad godzinną podróż w kosmiczną przestrzeń, podczas której główny bohater konstruuje statek kosmiczny i wyrusza w długą, wyczerpującą podróż, aby znaleźć nowy dom dla całej ludzkości.

Album "In The Space": https://open.spotify.com/album/63JARDdKUFQd4KM0Enh0fL

Od początku do samego końca każdy utwór na albumie opowiada jedną, nierozerwalną historię, pełną wzlotów i upadków, których doświadczył główny bohater. Opowieść zaczyna się od utworu „No More Time”, który opowiada nam o stanie naszej planety i tym, co wpłynęło na decyzję naszego bohatera o jej opuszczeniu. W „Building the Rocket” buduje statek kosmiczny i przygotowuje się do lotu. „Liftoff” to utwór, w którym rozpoczyna się cała misja, a statek kosmiczny wreszcie dociera w przestrzeń kosmiczną. „Gravity” wyraża emocje związane z pierwszym przebywaniem w kosmosie, a długą podróż rozpoczyna ponad dziesięciominutowy utwór „Space Travel”. „Emptiness” wyraża chwile zwątpienia po długim czasie samotności. „Kuiper Belt” zabiera statek kosmiczny na koniec Układu Słonecznego, gdzie nasz bohater znajduje poszukiwaną przez siebie planetę i próbuje na niej wylądować. Z powodu problemów nie udało mu się wylądować i w kolejnym utworze „Towards The Unknown” znów powrócił w ciemną, pustą przestrzeń. „Last Chance” to kompozycja, w której nagle rodzi się nowa nadzieja, a on wykorzystuje szansę i sprowadza statek kosmiczny na nową planetę. Ostatnim utworem na płycie jest „New Beginning”, który ukazuje naszego bohatera w jego nowej rzeczywistości.

Muzyk, kompozytor, producent i multiinstrumentalista. W wieku 17 lat rozpoczął naukę w szkole muzycznej w Skarżysku-Kamiennej. Po ukończeniu szkoły muzycznej swoje pierwsze kroki stawiał w heavy metalowym zespole Stone Heads z Kielc. Chcąc dotrzeć do źródeł swoich głównych inspiracji, Marcin zdecydował się wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie w 2004 roku wraz z nowo poznanym perkusistą Tomaszem Faustusem założył heavy metalowy zespół Out of Heaven. Obaj kontynuowali współpracę przez kilka kolejnych lat, pracując nad swoim debiutanckim albumem Out of Heaven. Po ukończeniu albumu obaj zawiesili projekt i dołączyli do zespołu Schist, gdzie w 2009 roku wydali swój pierwszy album. Debiut zatytułowany „Tribulation” zebrał bardzo pozytywne recenzje i przykuł uwagę podziemnego metalowego świata. W międzyczasie zespół skompletował materiał na nowy album i przygotowywał się do jego wydania. Niestety następca „Tribulation” nigdy nie ujrzał światła dziennego, prace przerwała niespodziewana decyzja Tomasza Fausta o powrocie do Polski. Kiedy Schist zawiesił swoją działalność. Marcin podjął decyzję o rozpoczęciu nowego projektu o bardziej progresywnym brzmieniu. Tak narodził się Marcin Pajak. W międzyczasie, Marcin grał na gitarze w dobrze znanym fanom polskiego metalu Thetragon. To właśnie tam poznał wokalistę El Gordo Murkina, z którym współpracował przy swoich solowych płytach. Z El Gordo Murkin Marcin miał także przyjemność pracować nad jednym z jego albumów zatytułowanym Murkin „No Known Cure”, gdzie poznał basistę W.R.Onę, z którym później współpracował przy swoich solowych albumach.

Debiutancka płyta Marcina Pajaka „Who I am” z 2014 roku osadzona jest w znacznie cięższym metalowym brzmieniu i ma już wiele cech nowego kierunku prog rocka. Kolejna płyta „Other Side” ukazała się z 2019 roku to już klasyka gatunku. W otwierającym ją utworze „Between the Skies” wystąpiła Wioletta Gawara, ze swoim operowym głosem a także El Gordo Murkin i Krzysztof Jaciow, aktor i wokalista The Wifebeaterz, razem zostali zaproszeni do zaśpiewania na albumie. Ciekawostką jest to, że okładkę albumu i jego poprzedniczki „Who I Am” wykonał artysta/malarz Artur Kmita. Kolejne albumy artysty „Last Day” 2020 i „Last Day in Poland” 2021. Album "Last Day" to kolejna nowa odsłona artysty, która różni się od swojej poprzedniczki, artysta eksperymentował tu wówczas z industrialem, art rockiem, a nawet jazzem, wzbogacając swoje instrumenty w niektórych partiach o saksofon. Warto dodać, że wszystkie partie instrumentów zawarte na tej płycie Marcin nagrał samemu w swoim studiu w Londynie.

„Last Day” to pierwszy album koncepcyjny artysty opowiadający o naszej drodze przez życie od narodzin aż do ostatniego dnia. Kolejna płyta jest pierwszą koncertową płytą artysty. „Last Day in Poland”. Jak sama nazwa wskazuje, utwory z albumu „Last Day” prezentowane są w formie koncertowej z innymi muzykami. Płyta została nagrana w Centrum Kultury w Chrzanowie (województwo małopolskie) 15 maja 2021 roku. Warto wspomnieć o tej płycie ze względu na grono muzyków, którzy brali udział w jej realizacji. Piotr V. Gawlik na perkusji, Piotr Sitkowski na klawiszach, Michał Powązka na gitarze solowej i W.R.Ona na gitarze basowej.

10 grudnia 2021 miała miejsce premiera czwartego studyjnego albumu artysty zatytułowanego „Sound of the Trees”. Marcin zaprosił kolejnych artystów, m.in. Michała Wojtasa z Amaroka, który nagrał partie klawiszowe w utworze „Escape from Reality” oraz dobrze znanej z wcześniejszej płyty Wioletty Gawary, która swoim wokalem zaszczyciła utwór „Lost in the Crowd”. Płyta „Sound of the Trees” została nagrana częściowo w studiu Marcina w Londynie oraz w warszawskim „Nebula Studio”. Warto też wspomnieć ze Piotr V. Gawlik, namalował obraz na okładkę albumu.

Kolejny album „The Maze”, który miał być albumem koncepcyjnym o człowieku uwięzionym w labiryncie, ukazał się 21 października 2022 r. Całość prac trwała osiem miesięcy a w międzyczasie do Marcina dołączyli nowi muzycy. Marcin grał na gitarach i śpiewał, gdy Piotr Sitkowski nagrywał klawisze, Wiktor Świerczek grał na saksofonie, Wojciech Gulis grał na gitarze basowej, Piotr V. Gawlik znany z poprzedniego albumu zagrał na perkusji i Marek Smok Rajss na instrumentach perkusyjnych. Warto wspomnieć także o wszystkich animacjach i okładce, które stworzyła Natalia Śmiechowicz z N.Station Studio.

Premiera kolejnego albumu koncepcyjnego Marcina o człowieku podróżującym przez kosmos w poszukiwaniu nowego domu planowana jest na 15 marca 2024. Na tej płycie do Marcina dołączyli nowi muzycy. Tym razem Nick Schlesinger nagrał perkusję, a Tomasz Zawadzki zagrał na gitarze basowej. Okładka albumu i wszystkie animacje zostały narysowane przez Natalię Śmiechowicz podczas gdy miksem albumu zajął się Serakos Studio z Warszawy