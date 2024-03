Magda Hanusek i T. Day wydali "Zawołaj Mnie"

Magda Hanausek & T. Day to duet dwojga przyjaciół , którzy kochają muzykę. T.Day czyli Tomasz Dzień jest kompozytorem, muzykiem i producentem muzycznym pochodzącym z Mielca. Przez prawie 30 lat koncertował jako basista z wieloma artystami i zespołami takimi jak: Mr. Pollack, Taurus, Seven B, Gienek Loska, Jacek Dewódzki, Delhy Seed, Steel Velvet. Magda Hanausek to wszechstronna wokalistka i autorka tekstów mieszkająca w Krakowie. Spotkali się przypadkiem na koncercie Magdy w jednym z krakowskich lokali i już po kilku tygodniach powstały pierwsze piosenki. Owocem ich wspólnej twórczości jest mini-album pt. "Zawołaj mnie" na którym znalazło się 5 utworów.

Sami określają swoją muzykę jako alternatywny pop, ale nie przywiązują wagi do "szufladek". Jak sami mówią "muzyka powinna płynąć z serca i sprawiać przyjemność”.

Album "Zawołaj Mnie": https://open.spotify.com/album/01jkhrdjLy13HUljsMiWL8?si=9HyyTxPUQvO9z2Row-p_eQ