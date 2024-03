JoBee Project jest między wierszami

“Between the lines” to kosmiczna, marzycielska i hipnotyzująca piosenka o miłości, która sprawia, że chcesz tańczyć w hipnotycznym rytmie przypominającym trip-hopowy trans, wraz z ciężkim basem, przenoszącym do innego wymiaru! JoBee Śpiewa: „czytaj między wierszami”, zapraszając do dołączenia do niej w marzycielskim, mistycznym, kosmicznym wszechświecie artystycznego popu, w którym artystka jest zakochana. „Tego uczucia miłości nie można udawać. To takie realne.”

JoBee czyli Joanna Pszczoła - lubartowianka, piosenkarka, nauczycielka śpiewu. Od 20 lat mieszka w Belgii. Wyróżniona w konkursie British Council UK Arts jako przyszłość muzyki elektronicznej i alternatywnej. Jest laureatką konkursu Polskiego Radia "Będzie Głośno 2019", gdzie jej piosenka “Burning Sense’ została wydana na płycie wydawnictwa Polskie Radio. Tworzy pod pseudonimem artystycznym JoBee Project. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w szkole średniej. W r. 2010 wzięła udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Polskiej Piosenki MALWY – zajęła tam II miejsce w konkursie Grand Prix. W roku 2014 Joanna była uczestniczką popularnych programów muzycznych The Voice of Poland oraz Must Be the Music. W tym samym roku zdobyła IV miejsce na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu The Voice of Polonia 2014, po którym była w tournee po całej Europie. Ma na koncie trzy albumy studyjne: „Falling” (2011), „The Blossoming” (2016) oraz „The Beginning” (2023).

JoBee jest założycielką, inicjatorką dwóch kolektywów kobiecych w Belgii - SupAfly Collective (2009) czyli kobiety w hip hopie - zajmującego się organizacją koncertów i festiwali muzycznych oraz Polish Workers Productions zrzeszającego polskie artystki mieszkające w Belgii. Od 2009 roku jest bardzo zaangażowana w promocję kobiet w hip hopie i kulturze.

"Between The Lines": https://open.spotify.com/track/3wSVES76A7W62wgDSlYXbm?si=fc994e09c24d484b