Sexy Suicide wspomina

Po singlach "Nic", "Klatka" i "Nikt nie woła" sosnowieccy punkowcy synth popu prezentują następną kompozycję. Jak mówi lider zespołu Poldek: "..."Wczoraj" to słodko-gorzki numer o naszym mieście, przyjaźni i rozczarowaniu, smutne spojrzenie wstecz na ludzi i miejsca których już tutaj nie ma. Po roku 2010 wszystko zaczęło się zmieniać, co nas romantyków z blokowisk bardzo dotyka, a często stanie w miejscu wymaga więcej odwagi niż pójście do przodu...".

Utwór jest kolejną piosenką zapowiadającą nowy album "Wspomnienia martwego miasta", który ukaże się latem tego roku nakładem Music Corner Records. Za realizację teledysku odpowiada jeden z czołowych przedstawicieli polskiego streetartu i utalentowany artysta industrialnych sztuk wizualnych Bartek Stypka, za realizację nagrań natomiast Kamil Łazikowski znany z kultowego zespołu Cool Kids Of Death.

Sexy Suicide to sosnowiecki duet powstały w 2012 roku jako Neon Romance. Od 2014 funkcjonuje pod nazwą Sexy Suicide. Ma na koncie dwa albumy: „Intruder” (2016) oraz „We Will Die As One” (2020) oraz ep-kę „S.O.S.” z 2022 roku. Grupę tworzą: wokalistka Monika Kaptur oraz klawiszowiec i kompozytor Bartosz "Poldek" Salamon. Głównymi inspiracjami zespołu są: synth pop, industrial, post-punk, cold-wave, italo disco, kino i moda lat 80. XX wieku.

Singel "Wczoraj 2005": https://open.spotify.com/track/1OaXwqMUkNXmlRviVtCs0Z?si=f5d77374a58b4d72