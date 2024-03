WRONA opublikowała "Absurdalia"

Po udanym debiucie i albumie "SEN O SMAKU LUKRECJI" WRONA rusza w dalszą międzygatunkową podróż. W swojej nowej erze artystka odkrywa swoją mroczną stronę i odważnie eksploruje tematy związane z dojrzewaniem czy feminizmem, serwując słuchaczom bezkompromisowe i szczere do bólu kompozycje.

Wokalistka, autorka tekstów, instrumentalistka i producentka z Krakowa. Wyróżniona w Jarocińskich Rytmach Młodych oraz laureatka konkursu "Wydaj płytę z Będzie Głośno" organizowanego przez Radio Czwórka. Jako nastolatka zdobywała doświadczenie sceniczne grając na perkusji w punkowym girlsbandzie Brain's All Gone, koncertując głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Solowy projekt WRONY to międzygatunkowy koktajl. Eksperymentalna, elektroniczna muzyka pełna jest młodzieńczej energii, która trafia do wrażliwego słuchacza. Bezkompromisowe, szczere i przepełnione melancholią teksty, świadczą o szczególnym darze obserwacji. W 2021 ukazał się debiutancki album "SEN O SMAKU LUKRECJI", będący w całości autorskim przedsięwzięciem artystki.

"Absurdalia": https://open.spotify.com/album/6ZV8Wf76f8b9R2VGvwURJh?si=wdPZVZr2QgiJmPCPVG7QKA