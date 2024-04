Strzyżowskie Yellow Horse wyda "Till' I Die"

„Till I Die” to drugi studyjny album zespołu Yellow Horse. Jest to kontynuacja drogi z pierwszej płyty i silne nawiązanie do najlepszego okresu w muzyce lat 60-tych i 70-tych oraz pasji do tradycyjnych, vintage'owych dźwięków i brudnych przesterowanych brzmień. W tekstach można doszukać się tematów trudnej, a czasem obsesyjnej miłości, śmierci, przemijaniu i walki z samotnością oraz własnymi demonami.

Klip "Burn": https://youtu.be/uG1gPcWcE5w

Album zawiera 14 autorskich utworów, utrzymanych w typowym dla zespołu, southern rockowym stylu. Dwa z nich „Without Your Love” i Burn” zostały już opublikowane w sieci jako single z teledyskami zapowiadające płytę. Dodatkowo bonusem jest wydanie „Till I Die” na Vinylu. Zawartość krążka jest znakomitą propozycją dla miłośników klasycznego rocka połączonych z elementami country i folkowych brzmień akustycznych.

Za produkcje albumu odpowiada Dirty Sound Records. Miksem i masteringiem zajął się najlepszy w Polsce specjalista brzmień z tamtej epoki Marcin Bors.

Yellow Horse to zespół nawiązujący klimatem i duchem do przepięknej dekady lat siedemdziesiątych i nie tylko... Muzyka zespołu to nieoczekiwane zderzenie przebojowości Creedence Clearwater Revival z liryzmem Uriah Heep i swojskością Neila Younga. Ich debiutancki album "Lost Trail" łączy w sobie chwytliwe refreny i ciepłe brzmienia instrumentów akustycznych a nad wszystkim unosi się duch hippisowskiego rocka. Klimat muzyki tworzonej przez Żółtego Konia przywołuje prerie Arizony, ale też... nasze Bieszczady.

Zespół powstał w 2016 roku w Strzyżowie (woj. podkarpackie). W swoim dorobku fonograficznym posiada EP-kę „My Littel Girl” oraz debiutancką płytę „Lost Trail” z 2018 roku, która dotarła do bardzo wysokich miejsc w zestawieniach najlepszych płyt roku 2018. Zdobywając m.in nagrodę Polskiego Radia Rzeszów "Werbel 2018" za najlepszy album roku. Zespół miał zaszczyt otwierać koncerty takich legend rocka jak The Animals czy Johna Fogerty (lidera legendarnej formacji Creedance Clearwater Revival). Aktualnie Yellow Horse intensywnie koncertuje po całej Polsce i promuje płytę „Till I Die”

Skład zespołu:

Paweł Soja - bas/wokal

Dominik Cynar – gitary, banjo, mandolina, labsteel

Mateusz Krupiński - instrumenty perkusyjne, klawisze

Robert Ziobro - perkusja

Jerzy Hajduk – flet,drumla, odgłosy

Mariusz Belcer - gitara akustyczna

Gościnnie zagrali:

Marcin Bors – gitara

Tomek Jachym – piano/hammond

Marcin Dyło – klawisze