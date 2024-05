Komety przedstawiły "Martę"

Nowy album Komet to wyjątkowo zróżnicowana muzycznie propozycja, a “Marta” jest tego doskonałym przykładem. Poprzednie single charakteryzowały się klasyczną dla tego zespołu gitarową estetyką, więc nowy singiel może być dla fanów nie lada zaskoczeniem. Jest to najbardziej minimalistyczny i oparty na brzmieniu klawiszy utwór z dotychczas zaprezentowanych. Nie zmienia się za to romantyczny klimat unoszący się nad tekstem oraz charakterystyczny sposób opowieści, z którego słynie lider grupy - Lesław. W efekcie można zdecydowanie spodziewać się, że “Marta” będzie jedną z pretendentek do przeboju nadchodzącego lata.

Odsłuch singla "Marta": https://youtu.be/f-JYpn8_ZSU?si=SRBmTDAtiGgUHdAY

Zapowiedziany album to efekt współpracy Komet z jedną z najciekawszych niezależnych wytwórni na polskim rynku – Peleton Records. Promujące go dotychczas single cieszyły się sporym zainteresowaniem i obecnością zarówno na playlistach wielu stacji radiowych, jak i na edytorskich playlistach w serwisach streamingowych. Od razu zostały też polubione przez fanów grupy, którzy poznali je w wersjach live podczas koncertów.

Nowy album to bezpretensjonalna przebojowość, romantyczny klimat i charakterystyczny wokal Lesława, który wciąż zachwyca wciągającymi historiami o relacjach międzyludzkich, życiu w Warszawie, a także swoich własnych bohaterach.