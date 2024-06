Peter Guellard z łódzkiego Blitzkriegu zaprezentował projekt Dichro

W kwietniu 2020 roku, pośród chaosu zmieniającego się świata, Peter Guellard, znany basista legendy rocka industrialnego z Pittsburgha Venus in Furs, były członek grup Mace oraz The Electric Hellfire Club, a także lider łódzkiej nowofalowej grupy Blitzkrieg (istniała na przełomie lat 80 i 90. oraz reaktywowała się w 2019 roku) rozpoczął wyjątkowy eksperyment muzyczny. Zbierając kadrę lokalnych muzyków, Guellard zaaranżował internetowy cover kultowego, ale "uprzemysłowionego" folkowego klasyka "Man of Constant Sorrow", nasycając go elektronicznym pazurem, który zelektryzował słuchaczy. Z tej wirtualnej współpracy wyłonił się projekt Dichro, dynamiczny kwartet gotowy do przedefiniowania granic mroczniejszych rodzajów muzyki. W sierpniu 2020 roku oficjalnie zadebiutowały hipnotyzującym coverem i towarzyszącym mu teledyskiem do utworu "The Ubiquitous Mr. Lovegrove" z repertuaru zespołu Dead Can Dance. Do Guellarda dołączyli: gitarzysta Dirk Miller (Rusted Root, Uprooted), perkusista i uznany perkusista Tracey Whorton (Venus In Furs, Jenn Wertz Band) oraz wokalistka, autorka tekstów, tancerka i aktorka Charmaine Freemonk, która wróciła do Pittsburgha po kilku latach spędzonych na trasie z Amazing Acro Cats i przeprowadzce z Austin do Nowego Orleanu i Atlanty.

Klip "Mercy": https://youtu.be/0LZHhontjXk?si=_spc7uRM__Bw5gyW

Napędzany symbiotyczną kreatywnością Charmaine i Petera, Dichro wyruszył w podróż dźwiękowych poszukiwań, tworząc debiutancki album zatytułowany "Stained Glass" w The Church Recording Studio, a później w Psychotribe Studio w Pittsburghu. Od zdalnie zarejestrowanych demówek po sesje studyjne, ich duch współpracy tchnął życie w każdy utwór, co zaowocowało kolekcją utworów, które przesuwają granice hymnicznego darkwave'u. Debiutancki singiel zespołu, "One Lane Bridge", któremu towarzyszy zapadający w pamięć teledysk przypominający "The Blair Witch Project", posłużył jako surowe odzwierciedlenie niepokoju i strachu wywołanego przez wirusa COVID. Za pomocą przesłania wzywającego do czujności w obliczu niepewności, Dichro oddaje frustracje świata pogrążonego w chaosie. Po sukcesie debiutu, Dichro zaprezentował singel "Strangled". Z każdym kolejnym wydawnictwem Dichro zagłębia się w złożoność ludzkiego doświadczenia, tkając gobelin dźwięków, które rezonują z publicznością na całym świecie.

Po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Distortion Productions w marcu 2024 roku, Dichro jest gotowy do wydania swojego debiutanckiego albumu "Stained Glass" 23 sierpnia 2024 roku, obiecując dźwiękową podróż niepodobną do żadnej innej. Zacierając granice między muzyką a sztuką wizualną, ich występy na żywo zawierają wykonane na zamówienie tła wideo i spersonalizowane pokazy świetlne, przekształcając każdy pokaz w transcendentne doświadczenie.