Nowy dziecięcy projekt Mietalla Walusia

Projekt ten stanowi owoc wspólnej pracy Mietalla z dziećmi, które stworzyły piosenki poruszające tematy ważne w ich życiu.

„Mietall And Children Of The Future” to prospołeczny projekt muzyczno-artystyczny, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat występowania i konsekwencji depresji oraz radzenia sobie ze stresem. Jest to odpowiedź na rosnącą falę stanów depresyjnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Klip "Wolność Muzyka Niezależność": https://youtu.be/1Cw-bQEBSsE?si=GXl3c70bJeyh7x52

„Pomysł na tą płytę zrodził się z potrzeby serca. Chciałem stworzyć coś, co pomoże młodym ludziom radzić sobie ze stresem i depresją – zwłaszcza w trudnych czasach pandemii – to właśnie wtedy zaczęliśmy pracę nad tą płytą. Uważam, że muzyka ma ogromną moc terapeutyczną, a praca z dziećmi dała mi wiele satysfakcji i radości.” - tłumaczy Waluś.

Do udziału w projekcie Muzyk zaprosił młodych artystów z Domu Kultury imienia Jana Kiepury w Sosnowcu, członków kółka „Pozytywka” oraz solistów Studia Piosenki „Kiepurki” pod kierownictwem Małgorzaty Orczyk.

Album powstał przy współpracy z jednym z najbardziej uznanych producentów muzycznych w Polsce, Marcinem Borsem, znanym ze współpracy z takimi artystami jak Monika Brodka, HEY, Mrozu, czy Czesławem Mozilem.

„Marcin Bors to niezwykle utalentowany producent, który wniósł do projektu profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. Dzięki niemu płyta zyskała niepowtarzalne brzmienie.” - dodaje Waluś.

Premiera płyty jest wielkim wydarzeniem nie tylko dla uczestników projektu, ale także dla wszystkich, którym bliska jest tematyka zdrowia psychicznego.