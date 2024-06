Austee Fox i Dryllka nie zapraszają

“Chciałbym, żeby tekst piosenki mógł być interpretowany na różne sposoby. Dla mnie osobiście to opowieść, między innymi o trudnej relacji, która jest okrutna dla obu stron. Dlaczego pomimo bólu, tak ciężko jest się rozstać oraz uchronić głowę przed nocnymi gonitwami myśli Naszych projekcji?” - Austee Fox.

Teledysk "Nie Zapraszam": https://youtu.be/Pvon2f8CcuM?si=DtdnW-Na1rIKvc4q

“Piosenka opowiada o mrocznej stronie nocy, czyli momencie kiedy po całym dniu zostajemy sami ze sobą. Każdy z nas miał kiedyś taką chwilę, gdy natrętne myśli powracają i nie mamy na nie żadnego wpływu. Mogą to być myśli o kimś, mogą to być zmartwienia, które nawiedzają nas w snach. Z taką myślą pisałam ten tekst.” - mówi DRYLLKA.

DRYLLKA, a właściwie Marta Dryll urodziła się i wychowała na warszawskiej Pradze Północ. Wokalistka jest obdarzona ciemną barwą głosu. Ćwierćfinalistka IV edycji The Voice of Poland. Komponuje, produkuje, gra na instrumentach oraz działa jako wokalistka sesyjna. W roku 2017 jej kompozycja Never Forget you znalazła się na składance wytwórni Kayax. Przez 8 lat współpracowała z Marią Sadowską, jako chórzystka. Na koncertach Marii wielokrotnie prezentowała swój solowy materiał. Współpracowała i występowała na jednej scenie m.in. z: Natalią Nykiel, Pawłem Domagałą, Kasią Cerekwicką, Nataszą Urbańską, Anią Karwan, Urszulą Dudziak, Haliną Mlynkową, Marcinem Maciejczakiem i wieloma innymi.

Austee Fox, właściwie Kamil Kukla zadebiutował w 2020 roku piosenką “Fallin”, która otworzyła mu drogę do dalszych działań. W 2021 roku zajął pierwsze miejsce w konkursie 2track za rework piosenki “Odnowa” z repertuaru Jareckiego, pokazując tym samym swoją wszechstronność muzyczną. Produkuje, komponuje, miksuje dla innych twórców, a także od wielu lat jest cenionym perkusistą, który doszkalał swoje umiejętności w prestiżowym The Collective School of Music w Nowym Jorku. Ma na swoim koncie współpracę z m.in.: Margaret, Ania Rusowicz, Marina Łuczenko, Dawid Kwiatkowski, Sound’n’Grace, Mrozu i wielu innych. Na stałe od 8 lat związany z zespołem Blue Cafe.