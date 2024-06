Duet Błędowski & Jemioła wydał singel "Kiedy Przychodzisz"

Błędowski & Jemioła (Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła) – dwaj autorzy piosenek, tworzący dotąd na własny rachunek, postanowili połączyć siły we wspólnym projekcie. Wcześniej połączyło ich wspólne śpiewanie piosenek zespołu The Beatles, którego fanami są od dziecka. Ponieważ od wielu lat i Paweł i Łukasz piszą swoje utwory, wykonywanie ich w duecie były naturalną konsekwencją występów pod szyldem „The Beatles Akustycznie”.

Teledysk "Kiedy Przychodzisz": https://youtu.be/6695kkzel60?si=4UCFqAsM-YKUe5e9

Błędowski & Jemioła to autorskie piosenki nagrane od serca, na tzw. „setkę”, bez „ulepszaczy smaku”. Dwa głosy, dwie gitary i prosty przekaz. 23 stycznia 2024 roku swoją premierę miała nostalgiczna „Marta”, 12 lutego ukazał się singiel „Przyjacielu”. Do obu utworów powstały nastrojowe, czarno-białe teledyski, które świetnie radzą sobie w serwisie YT. „Ciało ciału” to trzeci singiel duetu, który premierę ma 8 marca. Data nieprzypadkowa, bo to utwór wyjątkowy zmysłowy, w sferze wokalnej odwołujący się do… hip-hopu. W kwietniu zaś Błędowski & Jemioła zabrali Słuchaczy w świat muzyki retro, w piosence pod intrygującym tytułem „Warszawa 2039 (Tańczmy po świt)”.