Tom J na "Ostatnim Odcinku"

Energetyczny utwór został nagrany w studiu nagraniowym na tzw. setkę i jest powrotem zespołu do gitarowego, żywego grania z klastycznym instrumentarium. Singiel zapowiada nowy rozdział w działalności Tom J który szeroko nawiązuje do popkultury 90s. Motoryczna perkusja, szarpane i nostalgiczne gitary, akustyk oraz nośny refren są powiewem świeżości i koncertowym bangerem. Tekstowo singiel to powrót do dzieciństwa z szeregiem popkulturowych odniesień. To oglądanie Cartoon Network, szlajanie się do późna w letnie wieczory oraz gloryfikacją młodzieńczej wyobraź-ni. W materiale można zauważyć inspiracje współczesną amerykańską muzyką gitarową spod znaku się twórczością Maggie Rogers czy King Princess.

Klip "Ostatni Odcinek": https://youtu.be/3lKK9Iq41HE?si=S5UuFIh_JgdbLxSv

Tom J to solowy projekt Tomasza Grządkowskiego, znanego z zespołów FairyTaleShow, Squid czy Monsieur Premiere. Po wydaniu pierwszej solowej EP „Sad Songs from the Countryside” oscylującej wokół alternatywnego country Tom J skupił się na pracy z zespołem Monsieur Premiere oraz duetem Squid. Po licznych projektach muzycznych w których brał udział zdał sobie sprawę, że ważnym elementem w jego życiu jest pisanie prostych, melodycznych i bezkompromisowych piosenek. Dlatego przedmiotowy materiał chciał wydać nad własny rachunek. Piosenki na nadchodzącym wydawnictwie krążą wokół współczesnej muzyki alternatywnej z organicznymi brzmieniami gitary, żywych instrumentów oraz analogowej elektroniki.