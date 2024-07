Dziś premiera "600 Lat Samotności" łódzkiego Hedone

Maciej Werk: “To płyta o przemijaniu, odchodzeniu, zmęczeniu otaczającym światem, ale z drugiej strony też o nadziei i poszukiwaniu radości życia”.

Klip "Czy czasem czujesz to, co często czuję ja": https://youtu.be/WQAijK6gzfU?si=K7RI7oaMDrCAwoOq

Album powstał z pomocą Marcina Borsa, jednego z najbardziej zapracowanych polskich producentów. „600 lat samotności” ukazał się na CD i LP nakładem labela New Sun – odłamu GAD Records, wersje cyfrowe zawierać będą dodatkowy utwór.

Hedone powstało na początku lat 90. w Łodzi. Zespół należy do grona najbardziej nowatorskich, niepoddających się zaszufladkowaniu formacji. Można śmiało stwierdzić, stanowi niezwykle wartościowy, wręcz nieodłączny już element polskiej sceny muzycznej ostatnich czterech dekad. Po piętnastu latach milczenia Hedone powróciło z nowym albumem „2020”, który ukazał się 31 grudnia 2020. Maciej Werk nagrywa płyty rzadko, ale gdy wchodzi do studia to oznacza, że ma coś ważnego do powiedzenia. Tak samo jest wypadku „600 Lat Samotności”.

Po wydaniu „2020” zespół zagrał koncerty m.in. na festiwalach: Castle Party (2021 r.), Jarocin (2022 r.), Opole Alternatywa (2022 r.), Summer Dying Loud (2022 r.), Łódź Summer Festiwal (2023 r.) i wiele innych. W roku 2022 nakładem GAD Records ukazała się długo wyczekiwana reedycja debiutanckiego albumu „Werk” (1994 r.). Premiera nowego albumu zbiegnie się z koncertem na tegorocznym, jubileuszowym Festiwalu Castle Party w dniu 12 lipca.