Wiolonczelista Blascello wydał "Multiverse"

Gra na wiolonczeli przyniosła mu międzynarodowe uznanie, ale jego talent sięga daleko poza granice świata muzyki klasycznej. Jego unikalne połączenie stylów przyciągnęło uwagę innych twórców.

Klip "Venussia": https://youtu.be/BmGa-NxDJc4?si=JqXLLpgY2BgOZg88

Jako współzałożyciel zespołu Cello Brothers, Blascello występował na licznych koncertach w całej Europie, a popularność zespołu wciąż rośnie.

Oprócz pracy z Cello Brothers, Mikołaj komponował muzykę do produkcji teatralnych i filmów, umacniając swoją reputację jako wszechstronny i utalentowany kompozytor.

Nadchodzący solowy album Blascello, "Multiverse", ma zaprezentować jego talent jako kompozytora i wykonawcy. Album obiecuje dostarczyć świeże i innowacyjne brzmienie, łącząc elementy muzyki klasycznej, filmowej i elektronicznej. Unikalne podejście Mikołaja do kompozycji charakteryzuje się nowatorskimi aranżacjami, warstwowymi harmoniami i pulsującymi rytmami, które przenoszą słuchaczy w inny świat. Każdy utwór na "Multiverse" ma swój opis i sugerowane przesłanie, jednak to słuchacz decyduje, co muzyka do niego mówi. Utwory są narzędziem do introspekcji, które pozwala na odkrywanie swoich uczuć i przemyśleń w sposób, który nie zawsze jest możliwy za pomocą słów.

Muzyka Blascello odzwierciedla jego artystyczną wizję i pasję do muzyki, co uczyniło go jednym z najbardziej poszukiwanych muzyków w branży. Dzięki rzadkiemu połączeniu biegłości technicznej, głębi emocjonalnej oraz umiejętności producenckich, muzyka Blascello ma moc poruszać i inspirować publiczność z różnych środowisk.