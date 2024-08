Kaznowski wydał debiutancką ep-kę "Change"

EP „Change” to także zmiana dla samego autora – dotychczas ubrany w formę brzmień fortepianu i instrumentów klasycznych, wraca do tego, w czym czuje się najlepiej - do rockowych korzeni. Do muzyki, która ukształtowała go jako artystę.

Ep "Change": https://open.spotify.com/album/6r2cgGK2ewh9vGzZmUhO3I?si=XdlpXgrCRRyILSlOSIW9xQ

Uważam, że muzyka rockowa ma jeszcze dzisiaj sporo do powiedzenia. Żyjemy w niepewnych czasach jaskrawych emocji, w ciągłej niepewności, biegu i tymczasowości. Jest miejsce dla pełnokrwistej, komentującej muzyki, dla furii przesteru, nieskończoności wybrzmień syntezatorów i mocnego uderzenia bębnów. Sam potrzebuję ukojenia w mocy muzyki rockowej, wierzę głęboko, że takich jak ja jest więcej – uważa Kaznowski.

Change to EPka stworzona również w bardzo ważnym czasie dla mnie. Ta zmiana dotyczy nie tylko kierunku artystycznego, ale przede wszystkim tego, co działo w moim w życiu. To osobiste krótkie cztery opowieści, które zakończone są utworem innym niż reszta materiału: słonecznym, radosnym i ciepłym. Bo w końcu to ciepło na nas czeka. Czułem ogromną potrzebę przekazania pewnych zahibernowanych emocji, które czekały tylko na możliwość wydobycia się i przeformowania na dźwięk, brzmienie, melodię. To ważny dla mnie mini album, bo wyprodukowałem go samodzielnie – podsumowuje Kaznowski.

Lesław Kaznowski (kaznowski) – polski muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor muzyki filmowej oraz muzyki użytkowej do mediów. Autor oryginalnej ścieżki dźwiękowej do filmów, reklam i kampanii społecznych oraz eventów. W latach 2008 – 2020 współzałożyciel, kompozytor i perkusista zespołu Animators, z którym wydał 3 płyty.

W jego muzyce słychać wpływy rockowe, elektronikę oraz elementy muzyki klasycznej. Na co dzień tworzy także nagradzane dokumentalne i reportażowe formy filmowe oraz reklamy i teledyski, pracując jako reżyser i autor zdjęć.