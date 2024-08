Utwór opowiada o tym, by kierować się własnymi marzeniami i nigdy nie dać się wciągnąć do reszty przez szarą rzeczywistość dnia codziennego która potrafi zabić w nas to co jest najbardziej wartościowe i daje prawdziwe szczęście. Czas na dostrzeżenie tej banalnej prawdy może szybko minąć i nigdy więcej już nie powrócić. Piękne chwile w życiu są bardzo ulotne, więc sednem sprawy jest to, aby było ich w naszym życiu jak najwięcej. Utwór ma w sobie młodzieńczą energię, witalność, szaleństwo i jest bardzo osobisty. Kornelia wyraża w nim w pełni swoją osobowość.

Klip "Iskra": https://youtu.be/wKSSTXczr8o?si=FwqvLxhq7iIiWzB4

Teledysk powstał na terenie Kielc i jest inspirowany klimatem lat 80-tych, w których Kornelia doskonale się odnajduje. Jest wielką fanką legendarnych kapel z tamtych lat i marzy o muzycznej karierze. W przyszłości chciałaby wydać płytę długogrającą.

Od najmłodszych lat, konkretnie od przedszkola, wykazywała mocno wyczuwalny magnetyzm w kierunku sceny. W początkowym okresie w sferze jej zainteresowań głównie był teatr. Przez wiele lat, aż do okresu średnich lat szkoły podstawowej uczęszczała na zajęcia do kieleckiego Teatru Laki i Aktora Kubuś. Pokłosiem tamtego okresu był późniejszy, cykliczny udział w porannej audycji kierowanej do dzieci na antenie jednej z lokalnych rozgłośni radiowych. Jednak lata mijały, osobowość zaczęła się kształtować… stopniowo, acz systematycznie. W jej życiu coraz ważniejsze miejsce zaczęła zajmować muzyka. Sukcesywnie. Od dziecinnych fascynacji w stronę szeroko pojętej klasyki muzyki rockowej. To był proces. Led Zeppelin, Motley Crue, Guns n’ Roses, AC/DC, Black Sabbath, Aretha Franklin, Joan Jett, The Cult i wiele, naprawdę wiele innych klasycznych zespołów i wykonawców. Powoli ale konsekwentnie zaczęła zanurzać się w niezmierzoną otchłań muzyki i odkrywać mnogość gatunków i styli. Przyszedł czas na festiwale i konkursy.

Z najważniejszych osiągnięć, bo tylko na te starczy tu miejsca, warto wspomnieć o następujących: Grand Pirx - Nagroda Osobowość Roku 2021 festiwalu Scena Dla Ciebie, Złota Jodła w 48 Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, zwyciężczyni Szansy na Sukces – odcinka Big Day i Loka. Występuje na wielu imprezach charytatywnych oraz benefisach. Jest już rozpoznawalna w kieleckich środowiskach artystycznych. Jednak to nie wystarcza. Cały czas doskonali swój głos pod kierunkiem kieleckich trenerów wokalnych. W międzyczasie dołącza do kieleckiego zespołu heavy metalowego Authority jako wokalistka. Formacja ma już na koncie EP-kę i dwie płyty długogrające.