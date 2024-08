Komety biegną do Ciebie

6 września ukaże się nowy album warszawskich Komet "Ostatnie Okrążenie". Ukazał się szósty już singel anonsujący to wydawnictwo zatytułowany "Biegnę do ciebie".

Klip "Biegnę do Ciebie": https://youtu.be/W0NG5_2LJaE?si=GfbDhBwEsKimWp-o

“Biegnę do ciebie” to charakterystyczny dla twórczości Komet hymn o miłości do ludzkiej istoty, ale też do miasta. Prowadzi go niezwykle wpadająca w ucho partia gitary oraz melodia, która kojarzyć się może ze wczesnymi Beatlesami. Jest to także pierwszy singiel z tej płyty, któremu towarzyszy teledysk. Jego reżyserem jest Rafał Ptaszyński, a jedną z głównych bohaterek - letnia Warszawa.

Nowy album to bezpretensjonalna przebojowość, romantyczny klimat i charakterystyczny wokal Lesława, który wciąż zachwyca wciągającymi historiami o relacjach międzyludzkich, życiu w Warszawie, a także swoich własnych bohaterach.