Daria Zaradkiewicz i Paweł A. Nowak zapraszają na apéritif

Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu! Oddajemy w Twoje ręce album wyjątkowy, który jest spełnieniem naszego marzenia! Powstał z miłości do muzyki i pasji do piosenki francuskiej, ukazując jej eklektyczne oblicza - w tym nasze autorskie kompozycje. Włożyliśmy w niego całe serce i jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy w jego realizacji i wydaniu nas wsparli. Mamy nadzieję, że będzie dla Ciebie smacznym muzycznym kąskiem - jak na prawdziwy Apéritif przystało! Merci du fond du coeur et bon apêtit! - Daria Zaradkiewicz, Paweł A. Nowak

L'APÉRITIF to unikalny kolaż dźwięków i osobowości, łączący muzyków z pasją i zamiłowaniem do piosenki francuskiej.

Daria Zaradkiewicz – wokalistka, nauczycielka jogi, absolwentka filologii romańskiej. Laureatka Szansy na sukces oraz licznych festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. Muzykę ma w sercu od dziecka. Śpiewa w kilku językach, komponuje, pisze teksty, zaraża pozytywną energią na scenie i poza nią.

Paweł A. Nowak – akordeonista z pasją, kompozytor, popularyzator akordeonu. Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie, pomysłodawca i współtwórca jedynego w Polsce Muzeum Akordeonu w Kościerzynie. Nagrał ponad 20 płyt. Prywatnie właściciel kolekcji ponad 300 instrumentów (akordeony, harmonie etc.)

Odsłuch albumu na Spotify: https://open.spotify.com/album/53ANupQhR7UvrGDMPHYMKc?si=7KwbuXzkRZKj4kUHP1RAjQ