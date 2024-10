Dwa elementy z dwóch stron świata to poszukiwanie, które wcale nie ma na celu znalezienia. Substancja to eksperyment zmieszania wszystkiego: wrażliwości, gwałtowności, głupoty i doświadczenia. Składnikami może być wszystko. Efektem jest muzyka, słowa, obraz. Wszystko czym można wyrazić emocje. Muzycznie SUBSTANCJA porusza się w rejonie muzyki post rockowej, elektroniki i muzyki industrial z bogata i niebanalną warstwa liryczna dotycząca relacji międzyludzkich. Ważnym elementem koncertowym zespołu jest warstwa multimedialna - wizualizacje i specjalne urządzenie tzw SUB do ich prezentacji na koncercie.

Klip "Idzie Burza": https://youtu.be/UPU2MgVGBvc?si=hKVBtthskbdT3xi8

Zespół określa swoja muzykę jako Apocaliptic POP. Projekt istnieje od 2021 roku, płyta powstała częściowo w Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Łukasz Myszkowski - głos, teksty, syntezatory, gitara, koncept. Ewangelista empirii, czuły obserwator. Znany z zespołów: SPARAGMOS, IN, ANTIGAMA kilkanaście płyt, zagraniczne labele wydawnicze i trasy po Polsce, Europie i USA.

Sebastian Zusin - gitara, produkcja, syntezatory, glosy dodatkowe, koncept. Kreatywny, nawet podczas snu. Posiada właściwości sprawcze, dzięki niemu niemożliwe staje się możliwe. Znany z zespołów: SPARAGMOS, IN, ROOTWATER, NEWTONES, LONELY SINNERS.

Produkcja: Andrzej “Izi” Izdebski w Iziphonics Studio znany z produkcji KAZIKA, RALPHA KAMIŃSKIEGO, SKUBASA, MAJI KLESZCZ czy KORTEZA.

Gościnnie na płycie wystąpili:

Nika Zusin - głos w utworze “Anioły”

Sebastian Seb Kucharski - bass

Tracklista SUBSTANCJA “Tu musi być coś jeszcze”

01 - Idzie burza

02 - Nawet jeśli spłonę

03 - Aniołowie

04 - Za malo

05 - Tu musi być coś jeszcze

06 - Czekając na zagładę

07 - Tam gdzie chcemy

08 - A ja nie

09 - Sum

10 - Galaktyki

11 - Strzeż się tych miejsc (Cover Klaus Mitffoch)

12 - Niedługo będzie dziś

Pierwszymi singlami promującymi album są: Idzie burza, Za mało, Strzeż się tych miejsc, do nich powstały videoclipy - do obejrzenia na kanale YT Substancji.

Do dalszej promocji jest przygotowany również 4 utworowy LIVE SET zawierający 4 kompozycje z płyty, nagramy w niesamowitym opuszczonym podziemnym schronie przeciwatomowym Fort Beniaminów - premiera listopad 2024.

Zespół rozpoczął już promocję koncertową grając w okolicach Warszawy. Do końca roku wystąpi w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi - daty na social mediach zespołu.

Na wiosnę 2025 planowana jest trasa koncertowa pod nazwą “Tuż przed końcem Świata 2025” wraz z dark ambientowym projektem Rites of Fall.