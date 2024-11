"To najbardziej osobisty utwór, który opowiada o dniu, w którym odeszła moja Mama. Napisanie tego tekstu było dla mnie formą zakończenia etapu żałoby." - mówi Maciej Werk.

"Już Wszystko Wolno": https://youtu.be/nAtxrHb73bM?si=p8IGU6hPa2tWfwUQ

„600 lat samotności” to pierwsze, w pełni polskojęzyczne wydawnictwo Hedone i następca wydanego 31 grudnia 2020 roku, znakomicie przyjętego albumu „2020”.

Maciej Werk: “To płyta o przemijaniu, odchodzeniu, zmęczeniu otaczającym światem, ale z drugiej strony też o nadziei i poszukiwaniu radości życia”.

Album powstał z pomocą Marcina Borsa, jednego z najbardziej zapracowanych polskich producentów. „600 lat samotności” ukazał się na CD i LP nakładem labela New Sun – odłamu GAD Records.

Hedone powstało na początku lat 90. w Łodzi. Zespół należy do grona najbardziej nowatorskich, niepoddających się zaszufladkowaniu formacji. Można śmiało stwierdzić, stanowi niezwykle wartościowy, wręcz nieodłączny już element polskiej sceny muzycznej ostatnich czterech dekad. Po piętnastu latach milczenia Hedone powróciło z nowym albumem „2020”, który ukazał się 31 grudnia 2020. Maciej Werk nagrywa płyty rzadko, ale gdy wchodzi do studia to oznacza, że ma coś ważnego do powiedzenia. Tak samo jest wypadku „600 Lat Samotności”.