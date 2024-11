Jacob Karlzon opublikował zimowe opowieści

"Winter Stories" to głęboko poruszająca kolekcja sezonowych pejzaży dźwiękowych, w której piękno atmosferyczne przeplata się z refleksyjną kontemplacją. Album promuje utwór „The Night Is Dark (Så mörk är natten i midvintertid)”. Kompozycja autorstwa Carla Bertila Agnestiga to standard w rodzimej Szwecji Karlzona, tradycyjnie wykonywana w Dzień Świętej Łucji, upamiętniająca początek okresu bożonarodzeniowego oraz nadejście długiej zimy.

"Winter Stories": https://open.spotify.com/album/3uq1ltcqeY74oa3FQZBUah?si=GFbND9JZRFylNrS3wqT2sw

„Chciałem znaleźć równowagę na tym albumie, aby nie był to konwencjonalny album świąteczny, lecz bardziej sezonowy,” mówi Jacob Karlzon. „Było dla mnie ważne, aby mieć swoje spojrzenie na te utwory i dodać im więcej surowości. Chciałem stworzyć coś, co koncentruje się na chwili wytchnienia od codziennych zmagań czy stresu związanego z okresem świątecznym. Może to być wszystko – od zbierania prezentów po zjednoczenie rodziny lub zapewnienie sobie jedzenia i dachu nad głową. Istnieje tak wiele różnych tradycji i punktów widzenia, ale dla wielu ludzi jest to czas roku związany z niemożnością spełnienia pewnych oczekiwań lub brakiem kogoś do dzielenia się świętami. Chciałem, aby album skupił się na empatii, miłości i solidarności, tworząc przestrzeń do kontemplacji pomiędzy tym wszystkim, co dzieje się w ich życiu.”

Wyprodukowany przez Jacob'a Karlzon'a i Larsa Nilssona (Avishai Cohen, Bohuslän Big Band) oraz zmiksowany w Dolby Atmos w renomowanym Studio Nilento w Szwecji, Winter Stories mistrzowsko oddaje surowy chłód skandynawskiej zimy za pomocą wyobraźni i fortepianu Steinway D Grand. Naturalistyczne podejście oraz uderzający zakres dynamiczny doskonale oddają emocjonalny czas roku pełen izolacji, medytacji i melancholii.

Album prezentuje interpretacje utworów związanych z zimą i okresem świątecznym – w tym „Silent NIght” oraz bułgarski „Bel Veter Due” – a także muzykę ewokującą podobne odczucia. Wśród wyróżniających się utworów znajduje się oryginalna kompozycja Karlzona “Winterballad”, tradycyjna angielska kolęda „The First Noël” oraz refleksyjna ballada Taylor Swift „Evermore”. Te utwory są wspierane przez zapierające dech w piersiach wizualizacje dostępne na oficjalnym kanale YouTube Karlzona.

Jacob Karlzon został doceniony przez The Guardian za swoją „urzekającą muzykalność” i zdobył światowe uznanie zarówno za swoje techniczne umiejętności, jak i nowoczesne podejście do fortepianu. Łączy różnorodne wpływy – od jazzu i klasyki po skandynawską muzykę ludową, future funk i doom metal – tworząc innowacyjny i wirtuozowski głos tylko dla siebie. Otrzymał wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień od momentu swojego debiutu w 1992 roku. Jego wieloaspektowa twórczość stale ewoluuje, obejmując zarówno solowe kolekcje fortepianowe, współprace z wokalistami takimi jak Viktoria Tolstoy, jak i liczne albumy trio, takie jak uznawany "Wanderlust" z 2022 roku.