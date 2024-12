Bielski Esemes odleciał

Bielski duet ESEMES prezentuje album "Transesemisja" (premiera w styczniu 2025), który jest zarówno muzycznym, jak i emocjonalnym przekazem, podróżą w świat elektro-popu, głębokich brzmień i pulsującego synth-popu. Składający się z siedmiu utworów album balansuje między dźwiękowym transem a introspekcją, zabierając słuchaczy na emocjonalny rollercoaster pełen refleksji nad relacjami, miłością i otaczającą rzeczywistością..

"Odlatuje": https://youtu.be/ISD95o2vdaA?si=KO0Nt15Rqu3D4Mn5

Za muzykę, aranżacje i kompozycje odpowiada Bob Nylon, który stworzył elektroniczną przestrzeń dźwiękową, pełną detali i głębi. Za tekst i melodie odpowiada Marta, której słowa oraz wokal zmieniają utwory w emotywne opowieści. Razem stworzyli unikalne brzmienia które łączą atmosferę nostalgii z nowoczesnym, syntetycznym pulsem.

ESEMES tworzy album pełen kontrastów: delikatne melodie mieszają się z głębokim basem, i unoszą się na tle transowych, syntetycznych brzmień. "Transesemisja" to podróż, w której każda nuta i każde słowo stają się częścią większej całości – transmisji z wnętrza do świata zewnętrznego. Na płycie znajduje się również instrumentalna kompozycja, idealnie wpisująca się w klimat albumu, oraz wyjątkowy cover zespołu Rezerwat, będący hołdem dla klasyki polskiej muzyki. To album pełen kontrastów, który zaprasza słuchaczy do zanurzenia się w świat elektro-opowieści .

ESEMES to energetyczny duet z Bielska-Białej, który od 2018 roku konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej. W jego skład wchodzą Marta Jasiuwian - autorka tekstów i wokalistka, oraz Bob Nylon odpowiedzialny za muzykę i produkcję. Tworzą unikalne brzmienie, które łączy elementy muzyki elektronicznej, indie popu, deep house, rocka, czasem etno, tworząc niepowtarzalny klimat. W muzycznej historii zespołu istotny wkład ma Bob Nylon, który wcześniej, jako założyciel zespołu Lord, z coverem utworu „Co się stało z Magdą K” zadebiutował na Liście Przebojów Marka Niedźwieckiego w Radiowej Trójce, gdzie utrzymywał się przez wiele tygodni.