Utwór opowiada o młodzieńczej pasji do muzyki, szaleństwie, niepohamowanym apetycie na życie. To historia o dziewczynie, która uwielbia odrywać się od świata codziennego, zatracając się bez reszty w muzycznej miksturze. Jest kwintesencją tego co kocha najbardziej, a więc: muzycznego szaleństwa, poczucia wolności i zabawy.

"Adrenalina": https://youtu.be/iEE1FN9wJs0?si=iXjBkmca6yrHn2QH

W skrócie "Adrenalina" to hymn młodzieńczej wolności, pasji do muzyki i nieustannego poszukiwania intensywnych przeżyć które nadają życiu kolorów i sprawiają, że wieczór staje się wyjątkową historią. Tekst piosenki podkreśla intensywne doznania i emocje towarzyszące przygodom nastolatki oraz niezależność i pragnienie wolności.

Kornelia ma już na koncie wiele muzycznych sukcesów. Wygrała między innymi festiwal "Scena dla Ciebie" oraz odcinek programu "Szansa na sukces". Była wokalistką metalowego zespołu Authority z Kielc. Wciąż rozwija się muzycznie, uczy się śpiewu i tworzy nowe utwory. Oficjalnie wydała już cztery kawałki. Po "Iskrze" w ostatnim czasie podzieliła się ze słuchaczami swoim singlem "Adrenalina", w którym współtworzyła tekst i muzykę.