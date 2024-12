Powstał niezwykle emocjonalny album – manifest, będący wołaniem o pokój na świecie, na którym artysta kolejny raz udowadnia swoją pozycję "jednego z najważniejszych skrzypków jazzowych naszych czasów" (Frankfurter Allgemeine Zeitung), zacierając granice między muzyką improwizowaną i klasyczną, sięgając po historyczne instrumentarium (skrzypce renesansowe) oraz tworząc "kompletnie nowy język skrzypiec" (The Guardian).

"Genesis": https://youtu.be/xrnQH-30J80?si=dTtTCoOltOrWvJhW

Adam Bałdych wraz ze swoim kwintetem porusza się na granicy muzyki jazzowej i poważnej, czerpiąc z polskiej muzyki tradycyjnej, ktora stała się dla lidera wielkim źródłem inspiracji i zbudowała rozpoznawalny surowy i expresyjny ton skrzypiec. Jego zespół eksperymentuje z brzmieniem, używając orkiestrowego instrumentarium i stawiając na wzajemny dialog. W najbardziej dynamicznych i ekspresyjnych fragmentach kwintet przygotowuje grunt dla wymownej ciszy i ekspozycji niuansów swoich sonorystycznych poszukiwań. Do projektu "Portrety" Adam Bałdych zaprasza wyjątkowych artystów: pianistę Sebastiana Zawadzkiego, saksofonistę Marka Konarskiego, kontrabasistę Andrzeja Święsa i perkusistę Dawida Fortunę. Większość z nich współpracowała już z Bałdychem przy poprzednich albumach: "Sacrum Profanum", “Legend” czy "Poetry", budując organiczne brzmienie kwintetu.

Muzycy rozumieją się doskonale, przejmując gesty, rozwijając pomysły i wzajemnie uzupełniającą się narrację. W zespole panuje harmonia i zrozumienie. W najbardziej dynamicznych i ekspresyjnych fragmentach kwintet Bałdych komunikuje swoją sztukę emocjami, którymi wyraża nastroje współczesnego świata i próbując sportretować człowieka - jego pragnienia i rozterki. Genesis - to początek. Czego? Zmiany! W czasie, gdy świat potrzebuje więcej niż kiedykolwiek głosu pokoju i jedności, Adam Bałdych przedstawia “Genesis” - singiel zapowiadający wyjątkowy album “Portraits”, będący manifestem przeciwko wojnie, wołaniem o pokój na świecie. To próba sportretowania człowieka i naszych czasów. Genesis to początek, przypomnienie o tym że człowiek jest wartością samą w sobie, którą trzeba chronić. Muzyka potrafi przekazać to, co trudno wypowiedzieć słowami - w emocjach, narracji dźwięku, wolnej i nieskrępowanej improwizacji.

Adam Bałdych - skrzypek i kompozytor, zdobył uznanie jako znakomity improwizator, odkrywający kompletnie nowe przestrzenie dla wiolinistyki, jak również autentyczna osobowość, która potrafi wejść w dialog z artystami ze świata muzyki poważnej, improwizowanej czy popularnej. “Adam Bałdych redefiniuje pojęcie skrzypiec” - pisał brytyjski The Guardian. Wtóruje mu niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Bez wątpienia Adam jest najbardziej rozwiniętym technicznie skrzypkiem żyjącym w naszych czasach. Możemy spodziewać się po nim wszystkiego.”

Nazywany „cudownym dzieckiem skrzypiec”, karierę rozpoczął w wieku 14 lat. Szybko został okrzyknięty innowatorem, łączącym dokonania muzyki poważnej i współczesnego języka skrzypcowego z talentem improwizatorskim. W krótkim czasie stworzył własny styl, który stał się inspiracją dla nowej generacji improwizujących skrzypków. Swoją muzykę prezentował na najważniejszych festiwalach jazzowych, koncertując m.in. w Polsce, Niemczech, Korei Południowej, Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, Islandii, Portugalii, Azerbejdżanie, Holandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii i Indonezji. Koncertuje i nagrywa z wybitnymi artystami, takimi jak Paolo Fresu, Yaron Herman, Joachim Kuhn, Agata Szymczewska, Leszek Możdżer, Helge Lien, Aaron Parks, Lars Danielsson, Nils Landgren, Iiro Rantala, Marius Neset, Jacob Karlzon czy Billy Cobham.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: Grand Prix i nagrodę indywidualną festiwalu „Jazz nad Odrą” (2006), ECHO Jazz oraz Preis der deutschen Schallplattenkritik 2024 – nagrody niemieckiego przemysłu muzycznego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem Gloria Artis. Trzykrotnie nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej jako osobowość roku.

Adam Bałdych coraz częściej zwraca się w stronę klasycznej twórczości kompozytorskiej, pisząc na zamówienie renomowanych orkiestr, m.in: "Antiphona" dla Orkiestry Muzyki Nowej (2016), "Early Birds Symphony" dla orkiestry AUKSO, „Concerto Galante” na zamówienie Stuttgarter Kammerorchester, ”Kuyawiak" napisany dla PWM czy „Kurhanek Maryli”, napisany na skrzypce, chór i orkiestrę smyczkową, prawykonany z AUKSO i Chórem Polskiego Radia.

Adam Bałdych ceniony jest za kreatywność na polu jazzu i wykonawstwa muzyki współczesnej, twórcze łączenie obu tych dziedzin oraz za wielką wyrazistość swoich muzycznych interpretacji. Brał udział w nagraniach blisko 20 płyt. Najnowsze to:”Passacaglia” nagrana w duecie z Leszkiem Możdżerem, "Legend" - nagrany wraz z Adam Bałdych Quintet i skrzypaczką Agatą Szymczewską, czy "Poetry" - nagrany wspólnie z wybitnym włoskim trębaczem Paolo Fresu.