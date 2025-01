Dotychczas ukazał się jeden utwór z tego albumu zatytułowany "Reanimacja Duszy".

Klip "Reanimacja Duszy": https://youtu.be/Qs1PsCV8M1g?si=3rrJTDLZwSdi3Di9

"Reanimacja Duszy" powstała z potrzeby walki o siebie – z niezgody na bierność i strach przed tym, że jeśli czegoś nie zmienię, będzie już za późno. To było bardzo trudne. Marzyłam, by faktycznie istniało coś takiego jak reanimacja duszy; coś co postawi mnie na nogi i sprawi, że znów poczuję, że żyję” - mówi artystka.

WRONA to młoda wokalistka i producentka, która z impetem wdarła się na polską scenę alternatywną. Po debiutanckim albumie „SEN O SMAKU LUKRECJI" oraz świetnie przyjętej EPce „Absurdalia", WRONA wchodzi w nową, długo obiecywaną, mroczną erę.

Jej występy na Pol'and'Rock Festival i finale Męskiego Grania w 2023 roku pokazały, że WRONA jest artystką, która z łatwością odnajduje się na scenach największych polskich festiwali.

Charyzmatyczna, oryginalna i nieprzewidywalna – WRONA udowadnia, że brak w Polsce równie odważnej postaci.