Najnowsza płyta polskiego elektronicznego eksperymentatora, t dot est zatytułowana „MAD” potwierdza tezę, że jednym z podstawowych źródeł inspiracji są dla artystów podróże. Album zawiera bowiem 10 pozytywnie nastrajających kompozycji, utrzymanych w dość szybkim tempie, a każda z nich to radosna elektroniczna pieśń, oddająca wrażenie, jakie wywarł na muzyku Madryt. Ową radość podkreślają dodatkowo clapy oraz głos ludzki – raz będący hiszpańskojęzycznym wokalem, raz przetworzoną cyfrowo próbką dźwiękową. Najbardziej optymistyczny krążek w historii t dot est? Wystarczy popatrzeć na okładkę „MAD”, a następnie posłuchać jego zawartości, by się o tym przekonać.

Album "MAD": https://open.spotify.com/album/7pGj5tUnIk4xz56MFnxA2j?si=mKZiMgLSQOy6SdndNS-ORw

Dodajmy też, że artysta umiejętnie podzielił każdą z muzycznych podróży na 4 minuty i 4 sekundy, odwołując się w ten sposób do maksymalnej prędkości pociągów zmierzających do Madrytu, która wynosi 404 km/h. To jednak niejedyny powód takiej decyzji. t dot est wszak pracował nad kawałkami z płyty przeciętnie do godziny 4:04, napędzany pozytywną energią muzyki.

t dot est to projekt powstały w Stavanger w 2014 roku. Z założenia eksperymentujący z gatunkami IDM, ambient, folk i jazz. Wśród gości na różnych albumach znaleźli się następujący artyści: Jakub Żytecki, Jexus (WC Olo Garb) , Susannę Jara, Simen Kiil Halvorsen, Julie Hasfjord, Cinar Timur, Szymon Mika i wielu innych. Do tej pory ukazało się łącznie 8 albumów nakładem m. in. ONIONWAVE, Addicted To Music oraz RUSKA BURSA. Każda z płyt to tzw. "concept album“, w którym oprócz danego tematu przewodniego pojawia się kilka założeń w technologii nagrania oraz instrumentacji. Dzięki temu każdy album ma szanse zabrzmieć inaczej zarówno pod katem samej kompozycji i orkiestracji jak i brzmieniowego spektrum.

Inspiracje dla t dot est to przede wszystkim twórcy łączący ze sobą świat muzyki elektronicznej i akustycznej: Ben Lukas Boysen, Kiasmos, Nils Frahm, Max Cooper, ale tez reprezentanci IDM: Fizzarum, Clapan, Aphex Twin oraz jazzu: Esbjorn Svensson Trio, Tord Gustavssen, Iiro Rantala. Jeżeli chodzi o inspiracje pozamuzyczne to przede wszystkim są to podróże (album "Nordsteps"), jak również film fabularny (saga 4 płyt "ANTON") oraz przyroda („BLMRVRSD”, cykl singli „DISCOVERY PULSE”).