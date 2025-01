SUBSTANCJA zagrała w Forcie Beniaminów

SUBSTANCJA tak pisze o tym projekcie: "W obecnym czasie w dobie AI wile zespołów naprawdę jest tylko wirtualnymi bytami, i nie istnieją ani nie tworzą naprawdę. Jako SUBSTANCJA zadbaliśmy aby każdy aspekt produkcji był spójny i podkreślał naszą muzykę i teksty we własny, organiczny i niepowtarzalny sposób. Dlatego nasz Live nie mógł być nagrany w sterylnych warunkach studia tylko w organicznej przestrzeni apokaliptycznego obiektu.

"Live": https://youtu.be/Usk2fcEzizY?si=a3KGP439eRCBcflK

Do tego celu wybraliśmy niesamowite miejsce, opuszczony fort wojskowy FORT BENIAMINÓW, dawną bazę wojskową i miejsce składowania materiałów wybuchowych. Mroczne schrony idealnie komponowały się z naszym przekazem #apocalypticPOP. Żyjemy tuż przed końcem świata i to właśnie to miejsce i jego akustyka zdominowały pomysł na realizację SUBSTANCJI_na_żywo.

Całość Live to organiczne dźwięki płynące z naszych gardeł i instrumentów wspomagane posłuszna nam kreatywna elektronika. Tak jak i na scenie występ wspiera SUB czyli Video_monument dzięki czemu jesteśmy nie tylko dźwiękiem ale pełną wizją z ruchomym autorski obrazem. Nie ma tu autotune, równania instrumentów. Postawiliśmy na organiczność SUBSTANCJI a utwory w wersjach live prezentują się ostrzej. Do realizacji zaprosiliśmy wytrawnych specjalistów od światła: Blitza wraz z jego niesamowita ekipa świetlików oraz doskonały team DOP od Steadicamu. Także doskonały żywy i impulsowy dźwięk którego realizacją zajął się HEINRICH HOUSE STUDIO w osobie Filipa Hałuchy posiada jedyny w swoim rodzaju charakter. Kwestią postprodukcji zajęliśmy się osobiście. Nasze doświadczenie pozwala nam realizować wizje dokładnie tak jak chcemy, bo SUBSTANCJA to dźwięk, obraz i słowo.

To kolejna realizacja która pchnęła nas w założenie spółki producenckiej Myszkowski_Zusin która w będzie zajmować się kreacja i produkcja kontentu w sferze kultury i sztuki.

Dwa elementy z dwóch stron świata to poszukiwanie, które wcale nie ma na celu znalezienia. Substancja to eksperyment zmieszania wszystkiego: wrażliwości, gwałtowności, głupoty i doświadczenia. Składnikami może być wszystko. Efektem jest muzyka, słowa, obraz. Wszystko czym można wyrazić emocje. Muzycznie SUBSTANCJA porusza się w rejonie muzyki post rockowej, elektroniki i muzyki industrial z bogatą i niebanalną warstwa liryczną dotycząca relacji międzyludzkich. Ważnym elementem koncertowym zespołu jest warstwa multimedialna - wizualizacje i specjalne urządzenie tzw. SUB do ich prezentacji na koncercie.

Zespół określa swoja muzykę jako "apocalyptic POP". Projekt istnieje od 2021 roku, płyta powstała częściowo w Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Łukasz Myszkowski - głos, teksty, syntezatory, gitara, koncept. Ewangelista empirii, czuły obserwator. Znany z zespołów: SPARAGMOS, IN, ANTIGAMA kilkanaście płyt, zagraniczne labele wydawnicze i trasy po Polsce, Europie i USA.

Sebastian Zusin - gitara, produkcja, syntezatory, glosy dodatkowe, koncept. Kreatywny, nawet podczas snu. Posiada właściwości sprawcze, dzięki niemu niemożliwe staje się możliwe. Znany z zespołów: SPARAGMOS, IN, ROOTWATER, NEWTONES, LONELY SINNERS.