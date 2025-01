Sexy Suicide romantyzuje blokowiska

Sexy Suicide: Utwór podejmuje tematykę obraną na najnowszym, uciekającym od eskapizmu albumie "Wspomnienia Martwego Miasta" - problem upadku przemysłowego, depopulacji oraz otwarcie krytykuje decyzje podejmowane przez władze rządzące rodzinnego miasta - Sosnowca.

Teledysk: https://youtu.be/Rj1iIrQiH6o?si=vreIIcDkJozNaRRo

Interesują nas romantyzowanie ponurych blokowisk, historie ludzi przechodzących trudne chwile w realiach robotniczego regionu i upadłych miast, bezrobocie, alienacja, rozpacz, rozczarowanie, ograniczone możliwości i gorzka nostalgia."

„Wspomnienia martwego miasta” to trzecia płyta Sexy Suicide. To album koncepcyjny, pełen wspomnień, skupiający się na problemie emigracji i związanej z tym nostalgii za miastem pełnym życia, z przyjaciółmi na wyciągnięcie ręki. Sosnowiec, rodzinne miasto Poldka, jest przykładem takiego zjawiska znakomicie pokazanego w teledysku „Wczoraj (2005)” Płyta została nagrana w łódzkim Soyuz Studio Kamila Łazikowskiego (Cool Kids Of Death).

Sexy Suicide to sosnowiecki duet powstały w 2012 roku jako Neon Romance. Od 2014 funkcjonuje pod nazwą Sexy Suicide. Ma na koncie dwa albumy: „Intruder” (2016) oraz „We Will Die As One” (2020) oraz ep-kę „S.O.S.” z 2022 roku. Głównymi inspiracjami zespołu są: synth pop, industrial, post-punk, cold-wave, italo disco, kino i moda lat 80. XX wieku.