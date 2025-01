Marcin Szczurski jak Ed Sheeran

Piosenka “Storyline” Marcina Szczurskiego została wyprodukowana przez Piotrka Lewandowskiego, który został za twórczość nagrodzony najwyższym odznaczeniem muzycznym w Polsce - diamentową płytą za utwór „Fiołkowe pole”. Miks/ master utworu został stworzony przez Rafał Smolenia, który miksował największe polske przeboje ostatnich lat m.in. „Małomiasteczkowego” Dawida Podsiadło, czy „Tam słońce gdzie my” Wiktora Dyduły. Tekst do „Storyline” pomagała Marcinowi pisać Ania Maciejczyk- wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość przez ZAIKS. Folkowo- popowy klimat „Storyline” nawiązuje do coraz popularniejszych na światowych jak i polskich playlistach streamingowych, czy radiowych utworów m.in. „We belong together”, „Carry you home”, „Stick Season”, czy piosenek Dominika Dudka, czy Eda Sheerana. Piosenka ma idealne przesłanie na początek roku i Walentynki: możemy pisać nowe scenariusze życia, nieważne jaka była przeszłość i znaleźć kogoś, kto pomoże nadać naszemu życiu dodatkowe barw.

"Storyline": https://youtu.be/wmqZNE03Rbw?si=hVAsjq_RnYGr2hOu

Marcin Szczurski to artysta, który jest związany ze światem muzyki od najmłodszych lat. Do śpiewania skłoniły problemy, które dotykały go na co dzień. Muzykę traktował jak ucieczkę, która go uratowała, dlatego nie wyobraża sobie obecnie życia w inny sposób, niż tworząc muzykę. Jego motywację i zaangażowanie można zauważyć chociażby po jego osiągnięciach – zarówno na polskiej, jak i zagranicznej scenie muzycznej. Marcin na swoim koncie ma takie sukcesy jak: supporty koncertowe przed zespołem Enej, Blue Cafe, Krzysztofem Krawczykiem; dojście do finału preselekcji do Eurowizji w San Marino 2022; ponad 20 pre-nominacji do nagród Fryderyk czy dotarcie do półfinału francuskiego “Mam talent”, czy zgromadzenie ponad 110 tysięcy fanów na TikToku. Oprócz tego ma już za sobą swoją własną trasę koncertową, wydał 5 albumów muzycznych, pracuje nad kolejnymi utworami, których do tej pory przesłuchano w Internecie ponad 4 miliony razy oraz były grane regularnie w ogólnopolskich stacjach radiowych np. Trójce.

Teledysk do utworu z gościnnym udziałem Andrzeja Lenartowicza znanego m.in. z udziału w Hotelu Paradise, czy zwycięstw w programie „Jaka to melodia” został wyreżyserowany przez Macieja Olejniczaka, który nakręcił też teledysk do piosenki Sylwii Grzeszczak- „Och i ach”- najpopularniejszego polskiego teledysku na YouTubie w 2024 roku. Historia w teledysku opowiada przemianę bohatera, który za sprawą poznanej przez niego ciekawej i barwnej dziewczyny zmienia swoje życie (w tej roli obdarzona niesamowitą pozytywną energią życiową Agnieszka Tilborghs). Z zapracowanego, zestresowanego, schematycznego i nudnego życia korporacyjnego pracownika zmienia się w chłopaka, który zaczyna dostrzegać barwy i szczęście codzienności, zaczyna stawiać granice, pracuje mniej i zaczyna brać życie w swoje ręce, ubierać się w sposób jaki naprawdę chce...

Okładka piosenki zaprojektowana przez Berenikę Nasiadkę- Dymińską prezentuje oryginalny pomysł Marcina. Jest to wyjaśnienie co tak naprawdę znaczy słowo „storyline” oraz w sumie - jaki jest też przekaz piosenki.

Artysta zabawił się w słowotwórstwo i inspirując się słowem angielskim storyline, chce wprowadzić słowo to jako anglicyzm o nowym znaczeniu do języka polskiego na stałe.

Okładka przypomina kawałek słownika, w którym podane są 3 konteksty użycia słowa „storyline”:

Z angielskiego: zarys fabuły.

Według artysty: zdolność człowieka do zmiany swojego życia; pisania nowych scenariuszy; pisania nowych scenariuszy, nowej fabuły własnej historii; być sprawczym.

Według pedagogów: metoda aktywizująca dzieci do pracy, gdzie wymyślają one historię i wspólnie pracują.

Na co dzień Marcin pracuje w branży IT, jako psychoterapeuta, inwestuje w nieruchomości. Psychologiczne zainteresowania przekładają się więc na bardzo trafne i głębokie przekazy płynące z jego twórczości. Artysta wydał również książkę dla dzieci i dorosłych pod tytułem “Świat bez Internetu”.