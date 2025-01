Death By Love to wizjonerski projekt muzyczny, który mistrzowsko łączy elementy gotyckie, industrialne i trip-hopowe z sugestywnymi bliskowschodnimi teksturami dźwiękowymi. Za urzekającą estetyką zespołu stoją polska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka Inga Habiba znana z grupy Lorien oraz uznany amerykański producent muzyczny, multiinstrumentalista i remikser Peter Guellard. Podczas koncertów dołączają do nich gitarzysta Adrian Adioetomo i perkusista Joe Palermo.

W centrum Death By Love znajduje się Inga Habiba, artystka znana z poruszającego wokalu i duchowych narracji. Jej wielokulturowe wychowanie wywarło znaczący wpływ na jej twórczość, wplatając motywy duchowe i etniczne w każdy dźwięk. Doświadczona performerka rozpoczęła karierę w wieku 16 lat w zespole new wave Nizam, a następnie stała na czele wielu projektów, w tym Monev, Ahimsa i jej macierzystej grupy gotyckiej Lorien. Jej charakterystyczny styl wokalny, wzbogacony o wpływy bliskowschodnie, stanowi fundament unikalnego brzmienia zespołu. Poza muzyką Inga jest oddaną propagatorką różnorodności artystycznej i fotografką, zaangażowaną w promowanie dialogu między cywilizacjami i wspieranie inicjatyw humanitarnych.

Peter Guellard wnosi do projektu swoje bogate doświadczenie jako płodny producent muzyczny i kluczowa postać na scenie muzyki gotyckiej i industrialnej. Jako lider polskiego zespołu Blitzkrieg współpracował również z uznanymi grupami, takimi jak The Electric Hellfire Club, Venus In Furs i Dichro. Jego remiksy – zwłaszcza współpraca z NUN Electro – stały się iskrą, która połączyła go z Ingą, dając początek Death By Love. Oprócz wkładu muzycznego Peter jest także cenionym producentem wideo z imponującym dorobkiem.

Zespół Death By Love podpisał kontrakt z niezależną wytwórnią Distortion Productions z Pittsburgha i ma duże szanse na zdobycie uznania w społeczności muzyki gotyckiej i industrialnej. Ich debiutancki singiel „Strong Inside”, którego premiera, wraz z teledyskiem i dwoma remiksami, odbędzie się 31 stycznia 2025 roku, zaprezentuje fascynujący wgląd w artystyczną wizję zespołu. Zespół finalizuje również nagrania swojego debiutanckiego albumu, którego premiera planowana jest na lato i który zapowiada się jako głęboko wciągająca muzyczna podróż.

Dzięki brzmieniu, które płynnie łączy gotycką atmosferę, industrialną intensywność i eteryczne melodie Bliskiego Wschodu, Death By Love stanowi autentyczny przykład innowacji gatunku. Ich muzyka zaprasza słuchaczy do odkrywania tematów pasji, ideologicznych rozważań i fuzji kulturowej, zabierając ich w niezwykły świat krain bez granic i nakazów, których kompasem jest serce.