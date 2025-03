Premiera albumu koncertowego Yellow Horse

Płyta „Live in Radio Rzeszów” – pierwszy koncertowy album zespołu Yellow Horse, nagrany na żywo w Studiu Koncertowym im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu Rzeszów. To zapis autentycznej, nieokiełznanej energii zespołu – bez studyjnych poprawek, za to z pełnią emocji i żywiołową reakcją publiczności.

Klip "Devil For You": https://youtu.be/Qq9iirqiQOU?si=3i-dAMQ-kDNNdnrd

Płyta przenosi słuchacza w atmosferę radiowego koncertu, gdzie dźwięki gitar, fletu i instrumentów perkusyjnych splatają się z charakterystycznymi tekstami, zabierając nas w podróż przez dźwiękowe krajobrazy – od skąpanej w słońcu Arizony po tajemnicze Bieszczady. Na setliście znalazło się 16 utworów – zarówno kompozycje z albumów "Till I Die" i "Lost Trail" w surowych, koncertowych aranżacjach, jak i kilka klasyków gatunku. Za ciepłe, analogowe brzmienie odpowiada Marcin Bors, który zajął się miksem i masteringiem.

„Live in Radio Rzeszów” to wyjątkowa pamiątka dla tych, którzy byli częścią tego wydarzenia, a dla pozostałych – szansa na przeżycie koncertu, gdziekolwiek się znajdują.

Yellow Horse to zespół nawiązujący klimatem i duchem do przepięknej dekady lat siedemdziesiątych i nie tylko... Muzyka zespołu to nieoczekiwane zderzenie przebojowości Creedence Clearwater Revival z liryzmem Uriah Heep i swojskością Neila Younga. Ich debiutancki album "Lost Trail" łączy w sobie chwytliwe refreny i ciepłe brzmienia instrumentów akustycznych a nad wszystkim unosi się duch hippisowskiego rocka. Klimat muzyki tworzonej przez Żółtego Konia przywołuje prerie Arizony, ale też... nasze Bieszczady.

Zespół powstał w 2016 roku w Strzyżowie (woj. podkarpackie). W swoim dorobku fonograficznym posiada EP-kę „My Littel Girl” oraz debiutancką płytę „Lost Trail” z 2018 roku, która dotarła do bardzo wysokich miejsc w zestawieniach najlepszych płyt roku 2018. Zdobywając m.in nagrodę Polskiego Radia Rzeszów "Werbel 2018" za najlepszy album roku. Zespół miał zaszczyt otwierać koncerty takich legend rocka jak The Animals czy Johna Fogerty (lidera legendarnej formacji Creedance Clearwater Revival).