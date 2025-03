Kaviora, wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista pochodzący z Krosna, od lat związany jest z muzyką. Choć jego twórczość była przez długi czas ukryta w „kieszeni”, teraz postanowił podzielić się z światem swoimi dawnymi piosenkami.

Klip "Brzeg": https://youtu.be/13nFwZJDSnQ?si=8F8KogWX1obS4QKM

Jego utwory to muzyczna przestrzeń, w której artysta dzieli się swoimi osobistymi refleksjami i doświadczeniami. Melancholia z elementami nadziei, która przewija się przez jego utwory, to starannie dobrana równowaga między tym, co boli, a tym, co pozwala wierzyć w lepsze jutro.

Mimo że jego piosenki opowiadają o osobistych doświadczeniach, to każdy z nas może w nich odnaleźć cząstkę siebie. Samodzielnie aranżuje swoje utwory, pisze teksty i komponuje muzykę, dając słuchaczom pełny wgląd w swój artystyczny świat. Z każdym nowym utworem udowadnia, że muzyka nie musi być skomplikowana, by poruszać.



Kaviora zaprezentował już dwa single, które zdążyły zyskać zainteresowanie. Pierwszy z nich, „Latać”, to utwór pełen emocji i osobistych przemyśleń, który wyróżnia się subtelnym połączeniem melodyjności z głębią tekstu i refleksjami nad współczesnym światem. Drugi singiel, „Stary Kumpel”, to opowieść, która nawiązuje do przeszłości, a zarazem oddaje charakterystyczną dla Kaviora swobodę w łączeniu gatunków muzycznych.

Artysta obecnie intensywnie pracuje nad debiutanckim albumem zatytułowanym „Znikam” który jak sam mówi będzie najsmutniejszą płytą w Polsce. Przed pełnym wydaniem płyty, Kaviora wydał trzeci singel zatytułowany "Brzeg".