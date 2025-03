Molly Malone's to folk-punkowy zespół z Giżycka na Mazurach doskonale łączący elementy folku celtyckiego z punk rockiem. Idea zespołu narodziła się w głowach Jarka „Kwiatka” Kwiatkowskiego oraz Bartka „Konia” Biwejnisa, którzy po doświadczeniach w punk rockowych formacjach oraz szantowych kapelach postanowili irlandzkie melodie grane na akordeonie i skrzypcach wkomponować w punk rockowe utwory. Podstawowy skład zespołu punk rockowego uzupełniają instrumenty tradycyjne dla celtyckiej muzyki ludowej, co tworzy doskonałą muzyczną mieszankę. Teksty w języku polskim pisane przez samych członków jak i przyjaciół zespołu są charakterystycznym elementem w Molly Malone's, który jest dodatkowym walorem w kontakcie z publicznością.

Klip "Za Błędy": https://youtu.be/0snbsK6udu8?si=AJR5QZLNemGAh1Au

Zespół w swojej twórczości akcentuje przywiązanie do Mazur i stara się godnie reprezentować swoją małą ojczyznę. Zespół zaczął koncertować od stycznia 2010 roku i od początku doskonale sprawdzał się na koncertach w pubach i tawernach jak i na dużych scenach plenerowych festiwali. Zwycięstwo w Konkursie Trzy Tawerny 2010 podczas IV Edycji Festiwalu Latający Holender Ursus 2010, a także nagroda publiczności na 7 Festiwalu Rock Szanty w Serwach w sierpniu 2010 roku czy II Edycji Festiwalu Muzyczne Perły 2010 w Tawernie Korsarz są potwierdzeniem tych słów. Pozytywne przyjęcie Molly Malone's w środowisku folku morskiego jako mazurskiego zespołu grającego „punk rockowe szanty” wynikało nie tylko z braku sceny celtic punkowej w Polsce ale także z doskonałej zabawy jaką zespół serwował na każdym koncercie.

Molly Malone's okazali się być jedynym zespołem w Polsce grającym na profesjonalnym poziomie ten tak popularny na świecie gatunek muzyczny naturalnym więc było, że pomimo krótkiego stażu scenicznego supportowali na koncertach w Polsce takie gwiazdy gatunku jak Dropkick Murphys oraz Street Dogs z USA, a także kanadyjskie The Dreadnoughts czy The Real McKenzies.W przerwach między koncertami wiosną 2011 roku Molly Malone's zarejestrowali swoje pierwsze autorskie kompozycje, które w 2012 roku wydali na MiniCd pod logiem North East Records. Cztery utwory są wizytówką Molly Malone's i doskonale ukazują kierunek w jakim podąża zespół. Jesienią 2012 roku, po niespełna trzech latach działalności, w olsztyńskim Studio X Molly Malone's rozpoczęli rejestrację swojej pierwszej długiej płyty pt. „Obłęd”, która ukazała się nakładem Lou&Rocked Boys 17 marca 2013. Promocja płyty odbyła się na kilkunastu koncertach w Polsce w ramach wiosennej trasy Folk Punk Tour 2013.W 2014 roku zespół wystąpił w VII edycji telewizyjnego show Must Be The Music.

Kolejne lata to występy na największych festiwalach w kraju – Przystanek Woodstock (2013 i 2016), Jarocin Festiwal (2016), Rock Na Bagnie (2014 i 2018), pojawiły się pierwsze występy zagraniczne (Wilno, Londyn, Bedford) oraz wiele koncertów klubowych i plenerowych na terenie całego kraju.

Latem 2024 roku, w warszawskim Studio Serakos, zespół zarejestrował swój drugi album pt. „Rok 2024”. Płyta ukazała się w marcu 2025 roku nakładem warszawskiej wytwórni Bad Look Records. Aktualny skład zespołu wygląda następująco: Jarek „Kwiatek” Kwiatkowski - wokal i gitara akustyczna; Bartek „Koniu” Biwejnis – akordeon; Tomek „Rudy” Augustynowicz – mandolina, flet; Paweł „Muson” Mułyk – gitara elektryczna; Mateusz „Puszek” Puszkarewicz – gitara basowa; Paweł „Zwierzak” Augustyniak – perkusja