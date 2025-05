João de Sousa wydał drugą zapowiedź albumu „José Afonso”

Klip „Canção do medo”: https://youtu.be/nMl5r8Xi7dw?si=FEEffXXp_hX0RBl4

Utrzymany w stylistyce progressive folk / post-folk, singiel „Canção do medo” jest współczesną interpretacją mniej znanej pieśni José Afonso – legendarnego portugalskiego pieśniarza, poety i kompozytora .„Canção do medo” (pol. „Pieśń Strachu”) to utwór poruszający temat traumy i okrucieństw wojny, ukazujący głębokie emocje związane z doświadczeniem konfliktu zbrojnego. Poprzez sugestywne obrazy i poruszający język, José Afonso skłania słuchaczy do refleksji nad ludzkimi kosztami przemocy oraz lękami, które towarzyszą osobom dotkniętym wojną. Narrator utworu wyraża swoją bezsilność wobec otaczających go zniszczeń, tęskniąc za spokojnym życiem u boku ukochanej. Strach, który towarzyszy mu zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłości, ukazany jest jako uniwersalne, paraliżujące uczucie, odbierające zdolność do działania. W nowej aranżacji João de Sousa podkreśla refleksyjny i mroczny nastrój kompozycji. Melodia inspirowana tradycyjnym portugalskim folklorem staje się przestrzenią dla kreatywnej eksploracji rytmu i narracji. Współczesna interpretacja, nasycona dramatyzmem i subtelnym napięciem, przywołuje skojarzenia z twórczością Nicka Cave’a i PJ Harvey – artystów znanych z surowego, narracyjnego podejścia do muzyki.„Canção do medo” rozwija się w intensywnej, mrocznej atmosferze, łącząc akustyczne brzmienia z nowoczesną wrażliwością. W nagraniach udział wzięli:

João de Sousa (Portugalia) – gitara, głos,

(Portugalia) – gitara, głos, Michał Górczyński (Polska) – klarnet kontrabasowy,

Noam Zylberberg (Izrael) – pianino, organy,

Adeb Chamoun (Syria) – perkusja.

Katarzyna Dałek - chórki

Album „José Afonso” to hołd dla twórczości jednej z najważniejszych postaci portugalskiej kultury. João de Sousa, artysta urodzony w Porto i mieszkający w Warszawie, prezentuje ponadczasowe melodie Afonso we współczesnym, międzynarodowym kontekście – zachowując ich głębię, zaangażowanie społeczne i emocjonalną siłę.