Utwór jest pierwszym wydawnictwem z jej nadchodzącej ep-ki "Blooming Season Part 2", która ukaże się pod koniec lipca i będzie następcą przyjętej pozytywnie przez krytyków ep-ki "Blooming Season Part 1" (listopad 2024). Oba wydawnictwa eksplorują pełne spektrum emocjonalne miłości, przeznaczenia i pomyślności – od strachu i wrażliwości po radość oraz zabawę. Obie ep-ki zostaną połączone i stworzą drugi album Sonii, który ma się ukazać latem 2025 roku.

"Anomaly": https://www.youtube.com/watch?v=jBRFdfeNgDo

Utwór jest pierwszym wydawnictwem z jej nadchodzącej ep-ki "Blooming Season Part 2", która ukaże się pod koniec lipca i będzie następcą przyjętej pozytywnie przez krytyków ep-ki "Blooming Season Part 1" (listopad 2024). Oba wydawnictwa eksplorują pełne spektrum emocjonalne miłości, przeznaczenia i pomyślności – od strachu i wrażliwości po radość oraz zabawę. Obie ep-ki zostaną połączone i stworzą drugi album Sonii, który ma się ukazać latem 2025 roku.

Opierając się na rozmachu swojego debiutanckiego albumu "Lessons From Earth" z 2023 roku i światowych tras koncertowych z Dido, Jamesem Arthurem i Lucy Spraggan, Stein powraca z odważnym i szczerym spojrzeniem na współczesną miłość w "Anomaly". "Gdybym posłuchała porad w Internecie, mój związek by nie przetrwał" – mówi Stein. ""Anomaly" to żartobliwe podejście do idei, że nie możesz kogoś zmienić. Jak najbardziej możesz, bo ja to zrobiłam. To mój sposób na przeciwstawienie się całemu internetowemu cynizmowi. Chodzi o cierpliwość, wiarę i zaufanie do własnego doświadczenia".

EP-ka jest kontynuacją współpracy Sonii z wybitnym polskim producentem Duitem, którego innowacyjne połączenie stylów pop, ambientu i elektroniki pomogło stworzyć viralowy hit "Bubbletea" Quebonafide. W utworze pojawił się również Piotr Odoszewski, znany z charakterystycznej mieszanki wpływów współczesnej i tradycyjnej polskiej muzyki.

Wcześniejsze dokonania Stein, w tym EP-ki "See Me Now" i "Letters" – stworzone z producentem Liamem Howe'em (FKA Twigs, Adele, Jessie Ware) – przyciągnęły uwagę ze względu na jej emocjonalnie donośne komponowanie piosenek i skalę głosu. Ulubione przez fanów utwory, takie jak "Philosophical", "Zoom Out" i "Every Time Africa Plays", ugruntowały jej pozycję jako wyjątkowego głosu we współczesnym popie.

"Blooming Season, Part 2" to celebracja miłości, samoświadomości i psychicznej odporności czyli znaków rozpoznawczych artystycznej podróży i ciągłej ewolucji Sonii Stein.

Sonia Stein urodziła się w Berlinie, lecz pierwszych kilkanaście lat spędziła w Polsce, co ukształtowało jej artystyczną wrażliwość. Jej muzyczna podróż rozpoczęła się od studenckich lat w Berklee College Of Music w Bostonie, a kontynuowana była w Nowym Jorku i Londynie. Właśnie w Londynie, po przypadkowym spotkaniu z producentem, zamieniła naukę na tworzenie muzyki i ruszyła śladem swoich marzeń.

Jej talent nie ogranicza się do studia nagrań. Sonia występowała podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak tygodnie mody w Londynie i Nowym Jorku, festiwal Glastonbury oraz współpracowała na scenie z takimi artystami jak Betsy, Alice Merton, Alice Jemima czy Dido, koncertując w Ameryce Południowej, Europie i Wielkiej Brytanii. W 2023 roku dołączyła do brytyjskiej trasy Jamesa Arthura oraz występowała u boku Lucy Spraggan.