Ala Zastary na drodze bez powrotu

Ona to Ala, a on - Zastary. Razem tworzą duet życiowy i zawodowy. Łączą zamiłowanie do starych polskich piosenek ze współczesną elektroniką. Alicja Boratyn od najmłodszych lat znana jest z zespołu Blog 27. Jakub Sikora to założyciel m.in. grupy Crab Invasion. Oprócz projektu Ala Zastary współtworzyli zespół New People.

"Droga Bez Powrotu": https://youtu.be/3vticWeh248?si=1Q6jyXdKwO53uTfF

W 2020 roku wydali doceniony przez dziennikarzy album “JUTRO?”. Byli finalistami plebiscytu Gazety Wyborczej „Sanki”, w którym dziennikarze i przedstawiciele branży muzycznej wyłaniali najciekawsze nowe twarze w polskiej muzyce. W 2023 roku wzięli udział w projekcie muzycznym Krytyki Politycznej pt. „Coś trzeba wybrać”, zachęcającym kobiety do głosowania w wyborach parlamentarnych. Na żywo występują w kwartecie z Tomkiem Popowskim (Jantar, Rycerzyki, Wczasy, Runia) i Jakubem Czubakiem (The Car is on Fire, New People, Paula i Karol).