Kornelia Patro: ""Uciekam" to połączenie imprezowego klimatu z refleksyjną podróżą przez wspomnienia, emocje i iluzję. Utwór opowiada o chwilowym zatraceniu się, ucieczce od codzienności, ale też o dojrzewaniu do tego, by wiedzieć, czego się naprawdę chce – mimo że nie zawsze łatwo to znaleźć. To muzyczna podróż przez świat imprez, ulotnych chwil i głębszych przemyśleń. Z jednej strony – tańczysz do rana, czujesz wolność, dajesz się porwać energii chwili. Z drugiej – między tym wszystkim pojawia się pytanie: czy ci ludzie są naprawdę moi? To opowieść o gubieniu się i odnajdywaniu, o tym, że czasem trzeba się trochę pogubić, żeby wiedzieć, dokąd iść. Ale hej – w tym całym chaosie też jest radość, śmiech i ta niepowtarzalna magia nocy, którą chcemy przeżyć jeszcze raz. Bo życie to balans – między mgłą a światłem stroboskopów".

Klip "Uciekam": https://youtu.be/zC_h-zqWU9s?si=wyW62jQ5B81AqizW

Od najmłodszych lat, konkretnie od przedszkola, wykazywała mocno wyczuwalny magnetyzm w kierunku sceny. W początkowym okresie w sferze jej zainteresowań głównie był teatr. Przez wiele lat, aż do okresu średnich lat szkoły podstawowej uczęszczała na zajęcia do kieleckiego Teatru Laki i Aktora Kubuś. Pokłosiem tamtego okresu był późniejszy, cykliczny udział w porannej audycji kierowanej do dzieci na antenie jednej z lokalnych rozgłośni radiowych. Jednak lata mijały, osobowość zaczęła się kształtować… stopniowo, acz systematycznie. W jej życiu coraz ważniejsze miejsce zaczęła zajmować muzyka. Sukcesywnie. Od dziecinnych fascynacji w stronę szeroko pojętej klasyki muzyki rockowej. To był proces. Led Zeppelin, Motley Crue, Guns n’ Roses, AC/DC, Black Sabbath, Aretha Franklin, Joan Jett, The Cult i wiele, naprawdę wiele innych klasycznych zespołów i wykonawców. Powoli ale konsekwentnie zaczęła zanurzać się w niezmierzoną otchłań muzyki i odkrywać mnogość gatunków i styli. Przyszedł czas na festiwale i konkursy.

Z najważniejszych osiągnięć warto wspomnieć o następujących: Grand Pirx - Nagroda Osobowość Roku 2021 festiwalu Scena Dla Ciebie, Złota Jodła w 48 Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, zwyciężczyni Szansy na Sukces – odcinka Big Day i Loka. Występuje na wielu imprezach charytatywnych oraz benefisach. Jest już rozpoznawalna w kieleckich środowiskach artystycznych. Jednak to nie wystarcza. Cały czas doskonali swój głos pod kierunkiem kieleckich trenerów wokalnych.